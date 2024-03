Ha logrado tanto en su carrera en WWE que podría parecer que Becky Lynch ha cumplido todos sus sueños pero en realidad no es así.

Durante una reciente aparición en SigningLive, «The Man» comparte que sueña con luchar con Beth Phoenix en Irlanda.

► El sueño de Becky Lynch

«Creo que debería ser en Dublín, Irlanda. Debería ser en el estadio de Croke Park. En cuanto a mi oponente, y esta es una lucha que he estado tratando de conseguir durante mucho tiempo, sería Beth Phoenix. He estado intentando llevarla al ring y darle una paliza desde hace tiempo. Pero simplemente no está sucediendo. Quiero saber por qué, Beth Phoenix. ¿Por qué no quieres luchar conmigo?».

A día de hoy, se desconoce si «The Glamazon» va a volver a tener un combate. Se ha dudado también de si podría ser en AEW.

La última vez que luchó fue cuando ella y Edge vencieron a Finn Bálor y Rhea Ripley en Elimination Chamber 2023.

La única vez que Lynch y Phoenix compartieron combate fue durante el Royal Rumble 2018 que ganó Asuka.

Y no es la primera vez que Becky desafía a Beth, de ahí que se pregunte por qué no ha sucedido todavía:

«Quiero ganar el maletín de Money in the Bank antes de mi retiro. Quiero ganar el maletín de Money in the Bank. Y también luchar con Beth Phoenix. ¡He estado tratando de conseguirla durante un año! Ella ha estado esquivandome.»

Mientras, la nativa de Irlanda se encamina a WrestleMania 40, donde luchará por el Campeonato Mundial contra la mencionada «Mami».

Al mismo tiempo, en AEW, el esposo de Phoenix, Adam Copeland, acaba de hacerse con el Campeonato TNT.