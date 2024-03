Triple H: «WWE tiene grandes planes para SummerSlam 2024»

Lejos quedaron esos años donde WWE programaba SummerSlam en recintos al uso con capacidad media. Actualmente, cada nueva entrega es casi otra SummerSlam 1992, desde enormes estadios como si se tratara de una WrestleMania estival.

El próximo 3 de agosto, WWE volverá a Cleveland (Ohio, EEUU) para celebrar allí su «Biggest Party of the Summer». Y por supuesto, no al amparo del Rocket Mortgage Fieldhouse (antigua Gund Arena), donde tuvo lugar SummerSlam 1996. 28 años después, la magnitud del continente se amplía bastante, pues WWE recalará en el Cleveland Browns Stadium, con capacidad para más de 60 mil personas.

► Triple H da «hype» a SummerSlam 2024

Considerando la candencia del producto de WWE, es muy probable que la empresa ni deba trabajarse un gran cartel para agotar boletos en SummerSlam 2024. Pero Triple H quiere dejar claro que el «PLE» de agosto mantendrá el pulso de aquí a casi cinco meses, respondiendo a Logan Paul, quien quiere vérselas con Lebron James allí. Eso sí, «The Game» no se aventura a tanto.

We’ve got big plans for #SummerSlam’s big return to Cleveland this year.



PS @LoganPaul, we’ll need to iron out those details a bit… https://t.co/JV48hwBKDm — Triple H (@TripleH) March 12, 2024

«Tenemos grandes planes para el gran retorno de SummerSlam a Cleveland este año. «P.D.: Logan Paul, tendremos que pulir un poco esos detalles…»

Como expuso mi compañero de SUPERLUCHAS Jon Duarte, no sería descabellado pensar en un The Rock vs. Roman Reigns sobre SummerSlam 2024, aunque «The Great One» siempre ha recalcado que su duelo samoano sólo puede ocurrir sobre WrestleMania.

Siguiendo en el terreno especulatorio, tal vez SummerSlam 2024 albergue el regreso de CM Punk, según las plazos previstos. Si Drew McIntyre no ha dejado WWE, es muy probable que la primera rivalidad poslesión del «Best in the World» se dé contra el escocés, por lo que la cita que nos ocupa encajaría como ocasión propicia para tal duelo.