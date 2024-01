WWE SummerSlam, meta de Tiffany Stratton para 2024

Al contrario que Bron Breakker, Tiffany Stratton todavía no ha sido ascendida al elenco principal de WWE. Al menos no se anunció hasta ahora, ¿quizá sucederá en SmackDown? Pero la luchadora de NXT también participó en el Royal Rumble 2024. No tuvo una gran actuación, ni mucho menos al nivel de lo que se espera de su futuro como Superestrella, pero entró como número 29 en la batalla real de 30 luchadoras, estuvo casi 7 minutos sobre el ring y eliminó a Roxanne Pérez.

► La meta de Tiffany Stratton para 2024

De nuevo, qué sigue ahora para ella es una incógnita, pero la guerrera tiene la intención de participar en otro Premium Live Event en este 2024. Así lo dejó saber durante una entrevista con Denise Salcedo en la alfombra roja de Love & WWE: Bianca Belair & Montez Ford, el reality show de las dos Superestrellas de WWE que tanto está dando que hablar cuando apenas se está presentando al mundo. Recientemente contábamos cómo serán los ocho episodios.

«Me encantaría luchar en otro gran evento, tal vez algo como SummerSlam. Un evento en Berlín sería increíble. Honestamente, estoy tan agradecida de simplemente estar aquí y participar en el Royal Rumble, y sí, seguir mejorando con cada oportunidad que tengo en la televisión», señala Stratton.

¿Por qué no?, podríamos responder a las palabras de Tiffany Stratton. De hecho, no sería una sorpresa que fuera ascendida ahora mismo a Raw o SmackDown. Ha sido Campeona NXT y ha demostrado en el territorio de desarrollo que es una luchadora con mucho talento que puede brillar en los grandes escenarios. SummerSlam va a celebrarse el 27 de julio en Cleveland, Ohio, así que todavía queda mucho tiempo para que ella se gane un hueco en el cartel de luchas.