Gane o pierda Cody Rhodes en WrestleMania 40, va a ser interesante lo que suceda después. Destrone o no a Roman Reigns como Campeón Universal Indiscutible, es una completa incógnita cuál será el siguiente capítulo. Ello debido a que de una manera u otra eso de «terminar su historia» se acabó. No es una crítica negativa pero va llegando el momento de dejar eso atrás, al menos eso piensa un servidor. Un servidor que quiere ver a Cody triunfando en el magno evento.

► Vince Russo de Cody Rhodes

No como Vince Russo, como expresa el antiguo escritor de WWE en Legion of Raw:

«Quiero que eso (que Rhodes pierda) suceda tanto. Lo deseo con muchas ganas. No sé, hermano… Piénsalo por un momento. Si hay un escándalo con The Rock y luego enfrentan a The Rock y Cody, ¿crees que eso perjudicaría a Cody en absoluto? El problema es que no hay otro oponente para Roman Reigns, ese es el dilema. Pero si The Rock está involucrado en perjudicar a Cody y luego pasamos a The Rock y Cody, no creo que eso afecte a Cody en lo más mínimo.»

Russo también critica los momentos en que «The American Nightmare» se emociona:

«Hermano, otra vez con las lágrimas. ¿Voy a entregarle un título falso a mi madre? ¿Voy a darle esa utilería a mi madre y me voy a emocionar y a llorar? Hermano, supéralo. Por eso los hombres de verdad se han alejado de la lucha libre profesional. No queremos ver luchadores llorando en el ring cada semana. Eso puede ser genial para tus seguidores más sensibles, hermano, pero eso no es para mí. Por eso los hombres de verdad ya no ven la lucha libre.»

«¿Te imaginas a Curt Hennig llorando en el ring? ¿O a Rick Rude llorando? ¿Te imaginas a esos tipos llorando en el ring? Ivan Koloff llorando en el ring. Por Dios, hermano, esto es ficción. Esto es hora de contar historias. ¿Por qué estás llorando todas las semanas?».