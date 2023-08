Los últimos supervivientes de SummerSlam 1992

Como recogimos hoy, cree Dave Meltzer que la huella que dejó SummerSlam 1992 sobre la memoria de toda una generación de fans será difícilmente emulable por AEW All In. Aunque esta cita ya haya superado en boletos vendidos a aquella entrega de «The Biggest Party of the Summer».

Y es que el cartel que ofrece All In de momento no ayuda a ello, con un estelar donde no hay presencia de luchadores británicos, y en general, con unos combates por debajo de las expectativas, cuando meses atrás se habló incluso de un retiro de Sting.

Considerado por algunos el show más importante de la historia de WWE (entonces WWF), SummerSlam 1992 fue, recordando unas palabras de Chris Jericho sobre All In, un verdadero acontecimiento cultural, obviando que su calidad como show luchístico seguramente se vea superada por el evento de AEW.

► 31 años no son nada

Poco queda ya hoy de la WWE de aquel verano de 1992. Ni siquiera Vince McMahon sigue hoy al frente del producto, aunque ocasionalmente haga de las suyas tras bambalinas cual «supervisor emérito».

The British Bulldog, Randy Savage, Ultimate Warrior y otros implicados en SummerSlam 1992 fallecieron de forma prematura, Bret Hart tuvo que retirarse con 43 años, Shawn Michaels es hoy principal responsable de NXT y The Undertaker se despidió de los rings en 2020.

Pero hay cuatro luchadores partícipes de SummerSlam 1992 que más de tres décadas después aún no han colgado las botas: The Nasty Boys, El Matador (Tito Santana) y Tatanka.

De hecho, «The Native American» disputó su más reciente combate el pasado 10 de junio; un mano a mano contra David Oliwa, durante el evento Weltmeisterschaft de la promotora Catch Wrestling Europe. A sus 62 años, Tatanka se conserva en muy buena forma y es un fijo de la mayoría de convenciones luchísticas que se celebran sobre suelo estadounidense.

Menos recientes son lo últimos encuentros disputados por el resto de nombres mencionados. Entendible, en especial, el caso de Brian Knobbs, cuyos problemas estomacales en 2021 afortunadamente no pudieron con él. Hoy, 30 kilos menos mediante, el miembro de los Nasty Boys luce mejor que nunca.

Y no deja de resultar curioso que estos cuatro veteranos protagonizaran los «dark matches» de SummerSlam 1992, excluidos de la versión del PPV que puede verse vía WWE Network/Peacock. Los Nasty Boys hicieron equipo con The Mountie, perdiendo ante Jim Duggan y The Bushwhackers; Santana corrió la misma suerte frente a Papa Shango; mientras, Tatanka logró imponerse a The Berzerker.