Todo el WWE Universe se pregunta cuando aparecerá The Rock nuevamente en Raw, SmackDown, o un Premium Live Event; aunque sea en NXT, NXT Level Up o Main Event. Eso sí, con una aclaración necesaria: físicamente. Y es que a lo largo de los años ha hecho unas cuantas apariciones a través del titantron, las cuales siempre son festejadas pero no pueden compararse a cuando se presenta él mismo en una arena. Pero hoy nos acordamos de esas mismas, así como de su rivalidad con John Cena.

► La camiseta de John Cena

Mientras rivalizaba con La Roca, The Champ lo criticaba siempre por haber abandonado la WWE en favor de Hollywood, algo sobre lo que tuvo que retractarse cuando él mismo lo hizo, y dentro de ese abandono entraban las ocasionales apariciones en la pantalla grande de los programas semanales o Eventos Premium, o lo que también podríamos decir como vía satélite. Entonces, el 16 veces Campeón Mundial presentó en Raw una camiseta que se burlaba de eso diciendo «I Bring It via Satellite».

La cuestión que nos ocupa ahora es que Cena no le comunicó a nadie en la compañía que iba a presentarla, al menos según Brian Gewirtz, entonces guionista y actualmente Vicepresidente Sénior de Desarrollo en Seven Bucks Productions, la productora cinematográfica de Dwayne Johnson.

«Durante todo el asunto entre Rock y Cena, Cena salió y no me dijo a mí ni a nadie que había creado una camiseta que decía ‘I Bring It via Satellite’, la cual mostró en vivo en el aire. Luego, amablemente, la enrolló en una bola y me la lanzó con toda su fuerza en la cara cuando regresó tras el telón, mientras yo estaba sentado con los audífonos puestos. Pero eso fue como un mensaje de que estábamos en una especie de guerra/lucha/lo que sea. Tienes que hacer lo que sea necesario para sobrevivir».