Durante el episodio de Raw del 27 de febrero de 2012, John Cena y The Rock se encontraron cara a cara en el ring. El segmento fue polémico por varias razones, empezando por la ardiente rivalidad que ambos tuvieron, incluyendo problemas personales que terminaron solucionando, así como también el que La Roca tuviera apuntadas algunas ideas para su promo en la muñeca, lo cual fue señalado por no pocos fanáticos y al mismo Cena entonces, según rememora en una nueva entrevista con Sam Roberts en Not Sam Wrestling.

► John Cena y The Rock cara a cara

“Me gusta pensar que di todo para hablar lo mejor posible. Lo que sucede con nuestra rivalidad, y lo que algunas personas podrían no haber visto, es que se supone que es Michael Jordan contra LeBron James, ambos en su mejor momento. Para lograr eso en este escenario, no tienes que elevar a The Rock. Él está, y siempre estará, en su propio universo. No tengo que darle más impulso a ese cohete. Para que la promo sea lo que se espera, necesitas elevar a John. Yo estaba luchando desde abajo, pero seguía luchando y buscando cualquier oportunidad. Una vez más, Dwayne estaba haciendo tantas cosas, como siempre hace, desafiando las leyes de la física y haciendo que funcione. Lo único que yo estaba haciendo era WWE, eso es todo, y enfocándome al máximo, dándome cuenta de que esta era la oportunidad de mi vida y comprendiendo que esto no era Mike Tyson contra Muhammad Ali, sino Tyson contra Peter McNeeley, y eso no iba a generar dinero. Así que, qué demonios, aquí vamos. Por supuesto, hubo repercusiones y generó emociones genuinas entre los dos“.

“Cuando todo comenzó a desvanecerse fue cuando decidimos el enfoque del combate el día anterior. Dwayne pudo ver no solo lo fácil que era trabajar conmigo, sino también cuánto me importaba. ‘Estas son grandes ideas, hagámoslo. Quiero asegurarme de que te sientas cómodo. Puedo hacerlo, pero ¿qué piensas tú?’. Después, no durante la actuación, sin ser demasiado inteligente o guiñarle el ojo a la cámara, estando completamente involucrado en todo el trabajo, perdiendo con humildad y vergüenza, y quedándome ahí y siendo degradado y humillado frente a un estadio para darle su momento a Rock. El momento en que el hielo comenzó a derretirse fue justo después, cuando lo primero que hice fue disculparme con su madre y decirle: ‘Al estar en el negocio, espero que ahora entiendas que solo quiero vender entradas. Lamento si te hizo sentir de cierta manera, no fue mi intención. Desde mi perspectiva, fue como una fiesta sorpresa. Si te hubiera revelado el plan, tal vez habría arruinado algunas cosas’.

“Ella me dio un gran abrazo, me dijo ‘gracias’ y lo siguiente que hice fue decirle exactamente lo mismo a Dwayne. No podría haber sido más amable. Sé que la promo no fue fácil para él. Tiene el mundo en la palma de su mano. Volver y recibir un golpe bajo de un tipo que busca hacerse un nombre, eso es duro. Él está tratando de aportar al negocio. Entiendo su perspectiva, ‘¿Qué demonios está haciendo este tipo? Estoy tratando de hacerle un favor al negocio’. Luego le expliqué mi punto de vista, y no podía simplemente decir: ‘Soy auténtico’. Tenía que demostrarlo en el ring. Demostrar mi autenticidad y decir: ‘Solo quería llenar el lugar y quería que la gente estuviera interesada. Lo hice de la manera incorrecta. Deberíamos haber colaborado. Deberíamos haber hablado en retrospectiva. Debería haberte preguntado cuál era la mejor manera de hacernos iguales. En cambio, lo hice yo solo y eso creó una gran brecha entre nosotros, y eso fue mi culpa’“

“Alguien me lo señaló [el apunte de The Rock], y faltaban 30 segundos para que sonara mi música. Tenía algo planeado y simplemente lo tiré a la basura“.

