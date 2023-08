Leo Burke y su influencia en SummerSlam 1992

Repasando las imágenes promocionales de SummerSlam 1992 empleadas por WWE en su momento (entonces WWF), comprobaremos que el combate Randy Savage vs. Ultimate Warrior tiene mayor presencia que el cierre de la velada, donde Bret Hart y The British Bulldog se vieron las caras.

Fue con el paso del tiempo, cuando vía ediciones en DVD y Blue-Ray o a través de nuevos afiches de coleccionista de WWE Shop, dicho duelo entre cuñados acabó por ser reconocido debidamente y pudo ocupar el lugar que todo gran estelar merece en los anales de la industria.

Pero, ¿qué hace grande a un «main event»? El Hart vs. Bulldog que nos ocupa (primero de los dos únicos 1 vs. 1 que disputaron) reúne todos los factores posibles, pero probablemente hoy, casi 31 años después, su condición de clásico sería menor si Davey Boy Smith, favorito del respetable aquella noche, hubiera salido del (antiguo) Wembley Stadium sin el Campeonato Intercontinental bajo el brazo.

Y tal vez aún menor impacto habría tenido SummerSlam 1992 en la memorabilia de una generación si se hubiera dado de otra manera la victoria del «Bulldog Británico».

Tras lograr un «rope break» y deshacerse así de la amenaza de un Sharpshooter aplicado por Hart (algo nunca antes visto), ambos gladiadores se fueron a las cuerdas, y luego de un Sunset Flip o rana del «Hitman» intentando sorprender al Bulldog, este logró atrapar las piernas de su contrario para aplicarle la cuenta de tres, quien no pudo salirse a tiempo.

Una última secuencia irónicamente poética, pues Hart era especialista en contrarrestos con los que había logrado algunos de los triunfos más notorios de su carrera hasta el momento: contra Mr. Perfect en SummerSlam 1991 o contra Roddy Piper en WrestleMania VIII.

Pero también contra un nombre, Leo Burke, quien puede considerarse en parte artífice del éxito de SummerSlam 1992.

► El final de Leo Burke

Muchos se preguntarán quién es Leo Burke. Compatriota de Bret Hart y miembro de la familia luchística de los Cormier (junto a sus hermanos Rudy Kay, Bobby Kay y The Beast), Burke no goza hoy de la mediaticidad de otros competidores canadienses por situarse su carrera dentro de una era pretelevisiva sin todavía demasiada cobertura.

Pero nombres que compartieron ring con Burke, como Bret Hart, lo consideran uno de los mejores profesionales entre las doce cuerdas, y su estilo técnico, asimismo, fue inspiración para «The Excellence of Execution», al coincidir por primera vez con él sobre los rings de Stampede Wrestling en 1980.

Hart y Burke rivalizaron en torno al Campeonato Norteamericano de Peso Completo, título que cambió de manos varias veces. Y en la secuencia de cierre de uno de esos choques, Hart hallaría a la postre su inspiración para SummerSlam 1992. Durante Starrcast V, el pasado verano, por los 30 años de aquella célebre entrega del PPV estival, Hart así lo relató.

«Intenté contárselo a Vince [McMahon] porque yo estaba entusiasmado. ‘Este será el final, va a ser el mejor final’, recuerdo decirle a Vince. Es curioso, el final con ese Sunset Flip, donde Davey me agarra las piernas y se echa al suelo, fue un movimiento precioso, y yo lo había hecho en un combate donde luché contra un antiguo luchador de Canadá, que me dijo: ‘Este es el mejor movimiento que hay, hazlo para el final’. «Era un combate donde yo hacía de ‘babyface’ y le ganaba. Cuando me lo dijo, pensé que era un final un poco blando. Un Sunset Flip como final nunca funciona. Pero me dijo: ‘Confía en mí’. Y salí y luché con él esa noche, gané el título de Norteamérica en Calgary. El tipo se llama Leo Burke, y fue su secuencia final. Recuerdo pensar: ‘Es un final genial, nadie lo ve venir’. Y no hay manera de escaparse. Una vez Davey me pone sobre la lona, no puedes hacer nada. No hay manera de salirse, es lo que hay. «Supe que sería un final precioso y nadie lo vería venir. Recuerdo intentar explicárselo a Vince y me dijo: ‘No me lo cuentes, sólo quiero verlo’. Fue un gran halago. Recuerdo decirle: ‘Vale, estarás contento porque va a ser muy bueno’.

Se diría que en compensación, Hart le consiguió a Burke un puesto de entrenador dentro de WWE cuando colgó las botas (Edge, Christian Cage o Mark Henry fueron algunos de sus pupilos), haciendo lo mismo a posteriori dentro de WCW, luego de la firma de «The Best There Is, the Best There Was, and the Best There Ever Will Be» con la extinta promotora de Ted Turner.

Burke ha recibido importantes reconocimientos, por parte de Stampede Wrestling o del Cauliflower Alley Club. Pero su condición de figura detrás de uno de los momentos más célebres en la historia de WWE creo debería haberlo hecho ya protagonista de algún homenaje por parte del gigante estadounidense.