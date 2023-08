«Es el estilo WWE»: Matt Hardy habla de The Usos

The Usos se han separado. Después de que Jimmy Uso impidiera que Jey Uso consiguiera la victoria más importante de su carrera derrotando a Roman Reigns en SummerSlam para ser el nuevo Campeón Universal Indiscutible WWE así como el nuevo The Tribal Chief, su hermano lo atacó tanto a él como al samoano máximo en el SmackDown de anoche como paso previo a anunciar su adiós a la compañía. Ya no es que sean rivales o en todo caso no vayan a seguir formando equipo sino que Main Event Jey Uso se ha ido.

► Matt Hardy habla de The Usos

En estos momentos están surgiendo todo tipo de opiniones sobre lo que está pasando en The Bloodline Saga y queremos conocer la de Matt Hardy, quien estuvo hablando de ello en The Extreme Life of Matt Hardy. No solo por quién es sino porque él sabe también lo que es traicionar a un hermano, como hizo con Jeff Hardy.

«Tal vez tengan algún plan ingenioso en marcha y esto podría convertirse en una historia que nos deje a todos impresionados. Hubiera preferido no haber presenciado la traición de Jimmy a Jey, en el gran esquema de las cosas. Me encantaba el hecho de que los Usos hubieran sido una parte tan importante de la historia, me gustaba que siempre se apoyaran mutuamente, y me gustaba que Jey hubiera tomado la decisión de separarse de Roman y quedarse con su hermano. Y que Jimmy simplemente regresara, quiero decir, es muy típico de WWE, ¿verdad?

«No hubiera querido que los Usos se separaran, porque creo que son un gran equipo, creo que son más valiosos cuando están juntos, en lugar de pelear entre ellos o tener un gran combate en un evento importante. Hubiera preferido ver a Jimmy regresar y seguir apoyando de alguna manera a Jey. No sé exactamente cómo hubiera desarrollado el ángulo, no he pensado mucho en eso. Trato de sentarme y disfrutarlo, viendo solo como espectador… Pero no me entusiasmaba mucho la idea de que Jimmy traicionara a Jey y volviera a unirse con Roman».