Paul Heyman contesta a la acusación de Kurt Angle

«Comenzando la tercera entrada [dice utilizando la jerga del baseball] […] ¿Qué haré cuando la Bloodline se desintegre? No lo sé, probablemente estaré celebrando mi 120 cumpleaños para entonces». Primero, Paul Heyman adelentaba que The Bloodline Saga solo está empezando. «La trama es genial, me encanta, pero creo que Heyman estaba hablando tonterías. Creo que están en la octava entrada y están desesperados. Ahora están inventándose cosas. Eso es lo que pienso. Conozco a Paul Heyman y sé que probablemente está volviéndose loco en este momento, pensando ‘¿Qué hacemos ahora?’». Después, Kurt Angle lo acusaba de mentir.

Y ahora es el turno nuevamente de The Wiseman. En una reciente publicación en X, el asesor especial de Roman Reigns y Solo Sikoa contesta atacando directamente al WWE Hall of Famer haciendo referencia a la edad que tiene. De momento, este no ha respondido, pero seguramente lo haga. Aunque una discusión entre ellos no va a llegar a nada. Quizá a un próximo segmento en la televisión de WWE, pero nada más. Qué lástima es que estos luchadores generacionales no duren para siempre.

«No importa en qué entrada estemos, al menos no estamos buscando exposición en el próximo Día de los Viejos Jugadores«.

«Ahem».

«Y solo para que quede constancia, ¡escribí este tuit con una maldita uña rota!»

— Paul Heyman (@HeymanHustle) August 12, 2023