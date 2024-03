SummerSlam 2024 será en Cleveland el 3 de agosto

WWE tiene la maquinaria totalmente enfocada en las dos noches de WrestleMania 40. No es para menos pues faltan poco más de tres semanas para el que es el mayor evento del año en el que además estará volviendo a luchar la estrella mundial The Rock y en el que Cody Rhodes debería finalmente cerrar su historia terminando además con el histórico reinado de Roman Reigns. Lo que va a pasar en 2024 en «The Grandest Stage of Them All» va a ser una completa locura.

► SummerSlam 2024 tiene fecha y sede

Dicho esto, nos detenemos un momento en SummerSlam 2024 pues acaba de anunciarse la fecha y la sede:

«¡Como lo anunció Logan Paul en IMPAULSIVE, SummerSlam llegará al Cleveland Browns Stadium el sábado 3 de agosto!».

El estadio de los Cleveland Browns de la NFL está situado en la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio, en Estados Unidos.

No es una ubicación reconocida por la lucha libre ya que será la primera vez de WWE allí pero además de ser el hogar del equipo que le da nombre ha visto partidos de fútbol, del Mundial de 2006 o de la CONCACAF de 2019, conciertos de Beyoncé o One Direction, o partidos universitarios o de ligas menores de hockey sobre hielo.

En cuanto a Cleveland, WWE llevó allí grandes eventos como Fastlane 2019, Fastlane 2016, TLC 2014, Unforgiven 2008, Survivor Series 2004 o No Mercy 1999. Además, no será la primera vez de SummerSlam en la ciudad ya que «The Biggest Party of the Summer» debutó en su edición 1996.

Todavía no se conoce ninguna de las luchas que presentará su menú pero se está hablando un poco de una posible traición de The Rock a Roman Reigns en WrestleMania 40 y eso podría llevarlos a una lucha en SummerSlam 2024. Tendría más sentido y sería más grande en WrestleMania 41, es verdad, pero veremos qué pasa.