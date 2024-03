Mandy Rose: «The Rock traicionará a Roman Reigns»

«Siempre habrá varias personas tratando de ser el número uno como villano, y The Rock quiere ser el número uno como villano porque así es él. Pero el número uno como villano es Roman Reigns, y Roman Reigns y Cody [Rhodes] son el problema. Puedo ver a The Rock haciendo que Roman Reigns pierda y luego, por lo tanto, comenzando una disputa entre él y Roman, y eso es lo que hace que The Bloodline se fracture y los ponga uno contra el otro y ahora tienes a Roman Reigns contra The Rock.» Esto comentaba no hace mucho Mark Henry.

► La predicción de Mandy Rose

Y el miembro del Salón de la Fama de la WWE no es el único que se imagina a The Rock traicionando a Roman Reigns. Durante una reciente aparición en Power and Play, Mandy Rose también compartía esta predicción cuando le preguntaban por qué cree que sucederá en WrestleMania 40 con ellos y Cody Rhodes; también Seth Rollins, pero en su caso disputará el combate de parejas contra The Bloodline en la Noche 1 mientras que expondrá el Campeonato Mundial de Peso Pesado ante Drew McIntyre en la Noche 2.

«Jerry [el fanático que envió el correo electrónico] dijo que creo que The Rock va a traicionar a Roman y hacerlo perder el título. Estoy de acuerdo con eso. Si hay alguien que pueda vencer a Roman, tiene que ser The Rock.»

Aquí podemos apuntar un par de cuestiones. Una, ¿por qué motivo The Rock traicionaría a Roman Reigns? Es verdad que originalmente iban a enfrentarse en el magno evento pero los dos han puesto en claro que la familia está por encima de todo. Dos, ¿no sería devaluar un poco la victoria de Cody Rhodes si es con ayuda de La Roca? Cabe mencionarse que de momento solo hablamos de especulaciones y no hemos tenido ninguna información que indique que eso podría suceder.