Días atrás, Mark Henry compartía la manera en que él extendería la historia de Cody Rhodes y Roman Reigns. Lo cual choca con lo que propone ahora en Busted Open Radio de que The Rock provoque la derrota del «Tribal Chief» en WrestleMania 40. Si eso sucede, sería más bien para que los dos samoanos se enfrentaran más adelante, quizá en SummerSlam.

► Al habla Mark Henry

Sobre la aparición de The Rock en el kickoff de WrestleMania: «[The Rock] quiere mostrar evidencia de que su presencia atrae a más personas que cualquier otra. Si hay 15,000 esta semana, quiere 17,000 la semana siguiente. Quiere mantener el proceso de construcción y la gente va a sintonizar para ver qué pasa a continuación.»

Sobre la probabilidad de conflicto entre Rock y Reigns: «Siempre habrá varias personas tratando de ser el número uno como villano, y The Rock quiere ser el número uno como villano porque así es él. Pero el número uno como villano es Roman Reigns, y Roman Reigns y Cody [Rhodes] son el problema. Puedo ver a The Rock haciendo que Roman Reigns pierda y luego, por lo tanto, comenzando una disputa entre él y Roman, y eso es lo que hace que The Bloodline se fracture y los ponga uno contra el otro y ahora tienes a Roman Reigns contra The Rock.»

