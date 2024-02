Elimination Chamber: Perth vio no solo a Becky Lynch ganar la Cámara de la Eliminación sino también su tributo a Scott Hall. Con toda seguridad no faltaron quienes se fijaron en el atuendo de «The Man» durante la lucha, el cual nunca había lucido hasta ahora. Y probablemente tampoco quienes se dieron cuenta de la referencia. Pero, para quienes no, lo vemos a continuación en una imagen en la que queda claro que la luchadora de Irlanda estaba honrando al Hall of Famer, fallecido en marzo de 2022.

► Becky Lynch honró a Scott Hall

Becky Lynch paying homage to Scott Hall with her gear!👏🏻 #WWEChamber pic.twitter.com/1xHbbeu598 — Joey Karni (@theanglejoey) February 24, 2024

Y ella no fue la única en rendir tributo en el Premium Live Event. Indi Hartwell lució en su atuendo los colores verde y dorado, los cuales lucen en los uniformes del equipo olímpico de Australia, del equipo de rugby, y del equipo nacional de criket. Además, Candice LeRae se vistió en referencia al show infantil australiano Bluey, el cual se centra en Bluey, un cachorro Blue Heeler de seis años, y su familia Chilli, su padre Bandit y su hermana menor Bingo.

