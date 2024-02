Tiffany Stratton no fue capaz de salir victoriosa de la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber: Perth. La que fuera Campeona NXT entró en la tercera posición en la estructura metálica y consiguió sacar de ella a Naomi pero acabó siendo eliminada por Liv Morgan, que cayó en último lugar ante la ganadora, Becky Lynch, que irá a WrestleMania 40 a por el Campeonato Mundial de Rhea Ripley, quien retuvo el título ante Nia Jax. Y tras la velada es hora de las reacciones.

Ahora nos enfocamos en la misma Tiffany Stratton, quien diríamos que no tiene mucho de qué quejarse puesto que estar en esta lucha cuando apenas acaba de ser ascendida al elenco principal es todo un triunfo en sí mismo. Además, fue tremendamente aclamada por los fanáticos, como si no fuera ruda, como si fuera la favorita de muchos los presentes en el Optus Stadium. No obstante, aún así, en la entrevista que hizo al término del show sí que protestó por su derrota. De hecho, protestó porque el público no la apoyó más.

«Obviamente, Australia tiene muy buen gusto, debo decir. Pero tal vez si hubieran animado un poco más fuerte, en realidad habría ganado.»

Por otro lado, Byron Saxton le preguntó también a Tiffany qué sigue para ella después de la derrota.

«Voy a volar mi linda yo de vuelta a casa, de regreso a los Estados Unidos en primera clase, por supuesto. Voy a aparecer el próximo viernes (en SmackDown) y mostrarle a todo el mundo por qué soy el centro del Universo WWE. Adiós».

Sounds like @tiffstrattonwwe knows why she didn't win the Elimination Chamber Match, and it has everything to do with Australia. 😬 #WWEChamber pic.twitter.com/nj2x4xVyYu

— WWE (@WWE) February 24, 2024