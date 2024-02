La Campeona Mundial de WWE, Rhea Ripley, fue la abanderada de Elimination Chamber: Perth. Fue la protagonista del afiche del evento, salió victoriosa de la lucha estelar y pudo celebrar con toda su gente (y su familia) una vez terminado. También Grayson Waller disfrutó de una experiencia especial en este Premium Live Event ya que él es igualmente australiano, y no vivió una mala noche pues presentó el «mayor Grayson Waller Effect de la historia». En cambio, ahora nos enfocamos en Indi Hartwell.

► Indi Hartwell en Elimination Chamber

La luchadora exCampeona NXT no es tan popular como sus compañeros y compatriotas, como demuestra el hecho de que luchara en el kickoff -ella y Candice LeRae perdieron ante Asuka y Kairi Sane en un combate por el Campeonato Femenil de Parejas-, pero como ellos estaba actuando en su país natal, por lo que también fue para ella un show más sentido que los demás. Así lo quiso señalar en la entrevista tras bastidores que realizó después de su lucha:

«Bueno, Byron, fue mi primera vez actuando en Australia como Superestrella de la WWE, así que la única palabra que puedo usar para describirlo es surrealista. Tenía a mis padres, a mi familia allí. Mis verdaderos padres, no mi mamá aquí. Pero obviamente, perdimos y no estamos muy contentas con eso. Pero no aceptamos un no por respuesta. Y todavía tenemos la mira puesta en los títulos de parejas. Somos ex campeones de parejas».

