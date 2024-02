Dominik Mysterio: «Rhea Ripley es la f****** mejor»

Cuando se supo que Dominik Mysterio estaba viajando a Australia para Elimination Chamber: Perth se sabía que andaría haciendo de las suyas durante el evento. Y ahora que ha terminado puede decirse que Damian Priest y Finn Bálor no habrían retenido el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE ante Pete Dunne y Tyler Bate de no ser por él, a pesar de que la réferi lo echó del combate. En cambio, «Dirty Dom» no hizo nada durante la lucha estelar en la que Rhea Ripley retuvo el Campeonato Mundial ante Nia Jax.

► Dominik Mysterio felicita a Rhea Ripley

Fue llamativo que el joven malvado no ayudara a su «Mami» pero tampoco le hizo falta finalmente, aunque «The Irresistible Force» dio un fantástico choque. Aún así, Dominik no tardó mucho en llamar la atención en cuanto el show terminó pues acaba de publicar lo siguiente en redes sociales para felicitar a la todavía campeona:

Cabe mencionarse que el Mysterio había adelantado previo al evento que Ripley iba a limpiar el piso con Jax. No fue tan así pero una victoria es una victoria. También es de apuntar que en Perth se vio a Becky Lynch ganar la Cámara de la Eliminación para ir a WrestleMania 40 como retadora al Campeonato Mundial, por lo que tan pronto como Rhea se deshizo de una oponente le apareció otra. Y es alguien con quien nunca ha tenido un mano a mano en un Premium Live Event. En realidad, ambas nunca han tenido una rivalidad.

Veremos qué sucede en las próximas semanas, también en lo relativo a qué va a estar haciendo Dominik en «The Grandest Stage of Them All«, si aparece por allí para ayudar a los demás del Judgment Day o tiene su propia lucha.