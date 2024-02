Drew McIntyre: «Soy el salvador de WrestleMania»

La lesión de CM Punk echó por tierra el plan que WWE tenía para Seth Rollins y el Campeonato Mundial de Peso Pesado en WrestleMania 40. A pesar de no haber ganado el Royal Rumble, se esperaba que el «Best in the World» encontrara una manera de ser retador al título en el mayor evento de todos. Sin embargo, no solo no va a poder participar en el mismo sino que no va a volver a la acción al menos hasta la segunda parte de 2024. Entonces, la compañía necesitaba a un nuevo retador.

► El salvador de WrestleMania

Y con ese objetivo pusieron en marcha la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber, donde seis Superestrellas lucharían por esa oportunidad. Finalmente, Drew McIntyre dio un paso adelante sobre todos los demás para hacerse con ella, por lo que continuará su rivalidad con «The Visionary» e intentará hacerse nuevamente con un cinturón mundial, y por primera vez con el actual, lanzado recientemente. Y como tal, «The Scottish Warrior» se considera «el salvador de WrestleMania».

Eso es bastante exagerado porque hablamos de uno de los muchos combates de las dos noches de «The Grandest Stage of Them All», aunque eso sí uno de los más esperados. Pero no se le puede negar que ha estado ahí haciendo lo necesario para dar a la WWE un retador al Campeonato Mundial de Peso Pesado y un oponente para Seth Rollins en sustitución de CM Punk. Dicho esto, veremos si cumple con su objetivo de alzarse campeón en abril. Porque si fracasa entonces, nada de esto habrá importado.

¿Qué te parece la victoria de Drew McIntyre en Elimination Chamber?