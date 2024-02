«(…) La Rhea Ripley enojada es la Rhea Ripley de la televisión. En la televisión, ella está enojada. Veo a Rhea divertida, risueña y feliz todo el tiempo. Da miedo cuando está enojada. No me gusta esa versión de Rhea. La diferencia entre tú cuando te conocí a los 20 años (la simpática, educada y tímida Rhea Ripley, que era tu rubia estereotipada, simplemente una jovencita agradable) y el animal que ahora está sentado a mi lado. Así que cualquiera que tal vez se metiera conmigo ella antes debería pensarlo dos veces«. Esto decía Triple H de Rhea Ripley previo a Elimination Chamber: Perth.

¿Qué dijo el mandamás una vez terminado el evento donde «Mami» retuvo el Campeonato Mundial ante Nia Jax? Lo vemos en su más reciente publicación en redes sociales:

«Vaya semana que lleva Rhea Ripley. Ella es una superestrella del evento principal en cualquier parte del mundo… pero este regreso a casa simplemente cambió las cosas un poco más. Felicitaciones a su campeona mundial femenina. Próxima parada: WrestleMania XL».

What a week it’s been for @RheaRipley_WWE. She’s a main event Superstar anywhere in the world…but this homecoming just turned things up a notch.

Congrats to your Women's World Champion. Next stop: #WrestleMania XL. pic.twitter.com/ev7cbAa32D

— Triple H (@TripleH) February 24, 2024