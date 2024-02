CM Punk, dolido por Elimination Chamber: Perth

Si Drew McIntyre salió victorioso de la Cámara de la Eliminación de Eliminatino Chamber: Perth para convertirse en retador al Campeonato Mundial de Peso Pesado de Seth Rollins en WrestleMania 40 es porque CM Punk está lesionado. De no haberse lastimado en Royal Rumble, el «Best in the World» sería el oponente de «The Visionary» en «The Grandest Stage of Them All». Probablemente, él hubiera sido quien triunfara en la jaula, pues sería la manera en que eso se hiciera oficial.

► CM Punk de Elimination Chamber

Podemos especular también con que CM Punk se coronaría como nuevo monarca en el mayor evento de todos, donde además cumpliría su sueño de ser estelar. Por todo ello comprendemos que no solo esté dolido físicamente por la lesión sino también mental y sentimentalmente. Ya lo vimos en sus apariciones en WWE RAW o en sus entrevistas. Pero además el nativo de Chicago publicó lo siguiente en redes sociales para expresar sus sensaciones por perderse Elimination Chamber:

«Hoy tuve un día difícil mentalmente. Mi corazón y mi espíritu están en Perth. Fue un día difícil mantenerme positivo y nadie desea más que yo estar allí actuando para los fanáticos. Disfruten del espectáculo, los aprecio a todos».

CM Punk daba a conocer recientemente el tiempo que estará fuera de acción:

«Soy como un viejo auto. Soy como un Nova del 72, ¿entiendes? De vez en cuando, hay que cambiar algunas piezas. Pero una vez que arreglemos todo, el motor seguirá siendo fuerte y estaremos listos para seguir adelante. Calculamos tal vez unos seis a ocho meses, pero realmente no tengo prisa por volver a competir. Lo que quiero es recuperarme. Lo que quiero es mejorar. Cuanto antes lo logre, mejor estaré cuando regrese.»

