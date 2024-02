Seth Rollins fue parte de Elimination Chamber: Perth como invitado al Grayson Waller Effect al igual que Cody Rhodes. El Campeón Mundial de Peso Pesado y el «American Nightmare» se presentaron para ser entrevistados por el nativo de Australia, que a su vez estaba acompañado de su hasta ahora amigo Austin Theory. Hasta ahora porque Rollins y Rhodes lo atacaron ante la mirada de Waller, que estaba molesto porque Theory le quitó el micrófono de las manos. Fue un buen segmento para que Grayson actuara frente a su gente.

► Seth Rollins contra Roman Reigns

Un segmento durante el que también el mismo presentador se burló de sus dos invitados haciendo que el respetable reconociera a Roman Reigns como su «Tribal Chief». No faltaron quienes levantaron su dedo en alto como hacen en The Bloodline. Ahora, ¿qué hizo Seth Rollins mientras tanto? No muchos se dieron cuenta en vivo pero la imagen está circulando por las redes y la traemos aquí a SÚPER LUCHAS para que todos nuestros lectores la vean. Él claramente no estaba dispuesto a reconocer al Campeón Universal Indiscutible.

Bueno, un dedo levantó, no el que se supone, pero…

No te pierdas todas las noticias sobre Elimination Chamber: Perth: