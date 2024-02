Días atrás nos hacíamos eco en SÚPER LUCHAS de que Mustafa Ali había ganado su primer título fuera de WWE, el Campeonato Alternativo DREAMWAVE. Hablamos de un luchador al que nunca lo vimos con un cinturón en sus siete años de Superestrella. Y curiosamente era la segunda vez que ganaba este. Ahora confirmamos que tiene un segundo cetro, el Campeonato X-Division de TNA. Para conseguirlo derrotó esta pasada noche a Chris Sabin en No Surrender.

► Mustafa Ali, nuevo Campeón X-Division de TNA

Y una vez terminado el combate, Mustafa Ali dedicó un mensaje a la multitud:

«Este es mi primer campeonato importante en 20 años. Lo digo en serio, ya sea que me amen o me odien, ya sea que apoyen la campaña o deseen mi caída, ha sido un placer y un honor competir dentro de un ring de TNA. He estado por todo el mundo. He luchado contra los mejores, los mejores luchadores del mundo, y de lejos, ese vestuario allí, ese espectáculo esta noche frente a todos ustedes, es de lejos el mejor vestuario que he visto. Gracias, buenas noches, y recuerden, que en Ali confiamos».

EXCLUSIVE: "This is my first major championship in 20 years." @MustafaAli_X addresses the crowd after capturing the X-Division Title at #NoSurrender. pic.twitter.com/UWt0eYpY90 — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) February 24, 2024

Veremos qué sigue para Mustafa Ali en TNA y si tiene un buen reinado como Campeón X-Division. Chris Sabin es uno de los luchadores más importantes de la historia de la compañía, ¿podrá el exWWE estar al mismo nivel? Probablemente, no, hablamos de muchos años trabajando en la «Impact Zone», pero todo es posible en este loco mundo que llamamos lucha libre profesional. De momento, Ali comienza una etapa como campeón, como doble campeón.

Un doble campeón que también está por ver si suma más cinturones e intenta superar a Matt Cardona, con quien ha habido momentos en que hemos perdido la cuenta; y en la actualidad tiene cinco. No es un mal ejemplo a seguir para Mustafa Ali.