Los premios del Wrestling Observer 2023 han llegado. Recordemos que anualmente los suscriptores del boletín del Wrestling Observer Newsletter votan en varias categorías.

Sin más dilatación, les adelantamos: Will Ospreay dominó en varias categorías, entre ellas la de luchador del año, misma distinción que hace unas semanas le otorgamos en SÚPER LUCHAS.

Aquí repasamos esa categoría y el resto:

► Premios del Wrestling Observer 2024: Will Ospreay, intratable

En la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter se publicaron los resultados. No está demás aclarar: en paréntesis aparece una cifra que significa cuántas personas votaron por ese luchador para el primer puesto y a la izquierda la cifra de votantes.

► LOU THESZ/RIC FLAIR AWARD (Luchador del año)

1. WILL OSPREAY (302) 1,814

2. Cody Rhodes (119) 1,330

3. MJF (80) 927

4. Roman Reigns (106) 904

5. Bryan Danielson (49) 590

6. Mistico (34) 458

7. Seth Rollins (8) 227

8. Kazuchika Okada (15) 218

9. Kento Miyahara (9) 141

10. Tam Nakano (0) 123

► Luchador más sobresaliente

1. WILL OSPREAY (548) 3,086

2. Bryan Danielson (122) 1,773

3. Kenny Omega (19) 590

4. Zack Sabre Jr. (15) 282

5. Kento Miyahara (11) 185

6. Gunther (15) 177

7. Kazuchika Okada 152

8. Shingo Takagi 122

9. Orange Cassidy 115

10. Mike Bailey 114

► Lucha del año



1. KENNY OMEGA VS. WILL OSPREAY 1/4 TOKYO (474)

3,018

2. Kenny Omega vs. Will Ospreay 6/25 Toronto (116) 1,227

3. MJF vs. Bryan Danielson 3/5 San Francisco (115) 1,065

4. Swerve Strickland vs. Adam Page 11/18 Los Angeles (33) 464

5. FTR vs. White & Robinson (5) 266

6. Bryan Danielson vs. Zack Sabre Jr. (13) 265

7. Katsuhiko Nakajima vs. Kento Miyahara 7/15 (26) 244

8. Will Ospreay vs. Tetsuya Naito (8) 234

9. Queen’s Quest vs. Oedo Tai 6/25 Tokyo (19) 189

10. Gunther vs. Sheamus vs. Drew McIntyre (14) 177

► Premio KOICHI YOSHIZAWA, MVP o deportista más valioso de Japón



1. WILL OSPREAY 434

2. Kazuchika Okada 243

3. Tetsuya Naito 80

4. Kento Miyahara 67

5. Yuma Aoyagi 30

6. Tam Nakano 27

7. Giulia 20

8. Sanada 17

9. Kenoh 10

10. Maika 8

► MVP o luchador más valioso europeo



1. WILL OSPREAY 754

2. Michael Oku 45

3. Zack Sabre Jr. 26

4. Spike Trivet 8

► Mejor maniobra de lucha libre

1. WILL OSPREAY HIDDEN BLADE 139

2. Will Ospreay stormbreaker 76

3. Kenny Omega one winged angel 68

4. El Hijo del Vikingo second rope step up 630 58

5. Komander ropewalk shooting star 32

6. Adam Page buckshot lariat 30

7. Neon ramp run double springboard Fosbury 24

8. Ilja Dragunov H bomb 23

9. Leon Slater 450 swanton 17

10. Kazuchika Okada rainmaker 14