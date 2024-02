Elimination Chamber ha concluido y el evento dejó buenos combates, incluyendo los dos dentro de la cámara de la eliminación. En la rama varonil, Drew McIntyre hizo efectivo los pronósticos que lo daban como el favorito y sello su boleto a WrestleMania 40 al derrotar a Randy Orton, Logan Paul, Kevin Owens, LA Knight y Bobby Lashley, y en seis semanas se enfrentará ante Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo.

► ¿Logan Paul y Randy Orton rumbo enfrentarse a WrestleMania?

Si bien Drew McIntyre resultó ser el ganador del combate, esto no sería posible gracias a la intervención de Logan Paul, quien ya estando eliminado noqueó a Randy Orton después de este último le había aplicado un RKO al escocés. La estrella de las redes sociales fue eliminada por The Viper después de recibir un RKO de la nada. Sin embargo, el Campeón de los Estados Unidos no salió del ring y esperó el momento oportuno para utilizar la manopla que dejó noqueado a Orton.

El Campeón de los Estados Unidos ahora rompió el silencio luego de noquear a Randy Orton con un derechazo y en una publicación reciente en X, Paul se burló del remate de The Viper, RKO, agregando su propio significado, a la vez que acompañó a su publicación un video del golpe propinado.

«RKO = Randy Knocked Out (Randy fue noqueado)»

Randy Orton fue uno de los más destacados del Elimination Chamber varonil, no solo por haber sido el último sobreviviente junto a McIntyre, sino también por haber conseguido dos eliminaciones gracias a su RKO. Logan Paul y Kevin Owens fueron sus víctimas, y aunque no pudo conseguir el boleto a WrestleMania 40, este ataque de Logan Paul podría marcar una dirección para The Viper, aunque tampoco podemos descartar a Kevin Owens, quien también tiene asusntos pendientes con el Campeón de los Estados Unidos, por lo que se podría esperar un combate de triple amenaza por el referido título en el evento más grande de todos.