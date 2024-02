Finn Bálor vivió una buena tarde/noche en Elimination Chamber: Perth habida cuenta de que él y Damian Priest retuvieron el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE ante New Catch Republic (Pete Dunne y Tyler Bate). Los retadores dieron una fantástica actuación y en algún momento tuvieron tambaleándose a los monarcas pero las ayudas de Dominik Mysterio consiguieron no solo que The Judgment Day no fueran derrotados sino además que salieran victoriosos.

Una buena tarde/noche a pesar del daño que «The Prince» se hizo en el pulgar, del cual se quejaba cuando apenas había terminado la lucha en lugar de estar festejando, haciendo preocuparse además a la réferi, Jessika Carr. La escena de Bálor nos hizo temer que pudiera ser una verdadera lesión y no solo una herida. Aunque hubo quienes también pensaron que solo estaba «vendiendo» las artimañas de Dunne. En realidad, no está claro cuán dañado está su dedo.

No obstante, parece que no demasiado pues el luchador está bromeando con ello:

«Escribí esto con un pulgar«.

I typed this with one thumb

— Finn Bálor (@FinnBalor) February 24, 2024