Liv Morgan habla tras Elimination Chamber: Perth

La única intención de Liv Morgan desde que volvió a la programación de WWE tras varios meses lejos de las cuerdas ha sido vengarse de Rhea Ripley. La Campeona Mundial rompió su alianza y su amistad cuando se volvió ruda y si bien las dos han estado a otras cosas parecía que podían retomar su rivalidad para un combate en WrestleMania 40. No obstante, Liv no pudo ganar la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber: Perth –lo hizo Becky Lynch– por lo que eso no va a ocurrir.

► Liv Morgan tras Elimination Chamber

Al menos todavía. Y aquí podemos especular con un montón de ideas. Por ejemplo, Liv Morgan podría encontrar la manera de convertir la lucha Rhea vs. Becky en una triple amenaza. No pasó nada dentro de la jaula que pudiera indicar eso pero veremos qué sigue para estas luchadoras en el poco más de un mes que queda para «The Grandest Stage of Them All». Mientras, nos hacemos eco de las primeras palabras de Liv después de este reciente Premium Live Event:

«Esto no ha terminado hasta que yo lo diga«.

It’s not over until I say it is https://t.co/p53EcUr71f — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) February 24, 2024

Porque si finalmente Liv Morgan no lucha por el título en WrestleMania, ¿qué podría estar haciendo durante el mayor evento de todos?

