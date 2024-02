Liv Morgan: «Mi venganza continuará en ‘eLIViniation Chamber'»

Liv Morgan será una de las participantes de la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber cuya ganadora acudirá a WrestleMania 40 a por el Campeonato Mundial. Lo ha conseguido derrotando a Zoey Stark en el Raw del 12 de febrero. Desde que volvió en Royal Rumble, la que fuera Campeona SmackDown ha estado buscando venganza contra la que una vez fue su amiga, Rhea Ripley, que estará exponiendo el título ante Nia Jax en el Premium Live Event del 23 de febrero.

► La venganza de Liv Morgan

Una venganza que continuará entonces, como adelanta la luchadora en WWE Raw Exclusive.

«Sí, hablando de venganza, por mucho que la desee, Zoey no me lo puso fácil. Solo quiero que sepas, Zoey, que no fue nada personal. Fue simplemente negocio. Me gusta llamar al Elimination Chamber eLIVination Chamber. Creo, sinceramente, que tengo más experiencia que cualquier otra mujer en la WWE. Así que me siento realmente, realmente, realmente, realmente, realmente, realmente, realmente bien respecto a mis posibilidades. La gira de venganza de Liv Morgan continúa, vamos a por la siguiente. Mírame».

Otra guerrera que acudirá a la estructura metálica buscando dar un vuelco a su situación es Becky Lynch, que ha estado teniendo más acercamientos a Rhea Ripley; de hecho, en el Raw de esta semana las dos atacaron juntas a Nia Jax. Puede que Liv Morgan tenga más experiencia -«The Man» nunca ha luchado en este tipo de encuentro- pero no será la única favorita que entre al combate. Y veremos quienes más se clasifican en los pocos shows que quedan para el Premium Live Event.

¿Quién te gustaría que ganara en la Cámara de la Eliminación?