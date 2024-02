Liv Morgan ha vuelto a WWE: «Esta vez es personal»

Liv Morgan se siente distinta y renovada en este nuevo regreso a WWE y que para ella es algo personal. Así lo explica en su reciente aparición en WWE’s The Bump mientras habla también de su lucha clasificatoria para la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber 2024 que disputará en el episodio de Raw del 12 d febrero.

► Liv Morgan ha vuelto a WWE

«Me siento lista. Más preparada que nunca en toda mi vida. Este regreso es personal para mí. Muy personal. Así que estoy emocionada por volver a hacer lo que amo. Ansío ver en qué forma estoy porque me siento completamente renovada. Es diferente a cualquier otro momento de mi vida, así que estoy emocionada. Estoy ansiosa por clasificar para la Cámara de la Eliminación y obtener mi venganza», apunta la luchadora.

«Es todo en lo que pensé. Literalmente, me lo quitó todo (Rhea Ripley). Así que es seguro decir que es todo en lo que he pensado, y hubo obstáculos. Muchos desafíos emocionales para superar. Aprendí que no es lo mejor actuar cuando estás emocionalmente atascada. Así que he tenido mucho tiempo para reflexionar, he tenido mucho tiempo para sentarme. Mucho tiempo para calmarme. Y ahora estoy lista para tomar acción», añade.

«Sigo riendo. Sigo siendo tan Liv como siempre. Pero hay un fuego diferente, una motivación diferente. Algo que necesito lograr y cuidar que se siente más grande que cualquier otro objetivo que haya tenido en mi carrera hasta ahora. Esto es redención», y concluye.

Liv Morgan todavía no ha luchado, solo ha hecho algunas apariciones tras bastidores y en entrevistas como esta, desde que volvió en Royal Rumble 2024, por lo que realmente el Universo WWE no ha podido ver todavía esa renovación de la que está hablando la que fuera Campeona SmackDown en 2022.