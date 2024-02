Swerve Strickland: «La moral en AEW es excelente»

Swerve Strickland trabaja en AEW desde marzo de 2022, así que ha estado presente en algunas de las mayores controversias ocurridas dentro de la compañía, como el Brawl Out de CM Punk contra The Elite ocurrido solo unos meses después. También luchó en All In –se unió a Christian Cage contra Darby Allin y Sting en un Coffin Match– donde el «Best in the World» tuvo una pelea con Jack Perry. Ambas situaciones, entre otras, pusieron a All Elite Wrestling en aguas turbulentas.

► «La moral en AEW es excelente»

Pero todo ello poco a poco está quedando en el pasado, al menos lo más grave, pues pequeñas polémicas o problemas siempre va a haber, y en la actualidad la moral en la empresa es excelente. Lo cuenta el mismo «Realest One» en su reciente aparición en Smooth Vega.

«El ánimo ha sido excelente. No he notado ningún problema. Ni siquiera cuando se decía que el ánimo estaba bajo. Me he divertido mucho, al igual que las personas con las que trabajo. ¿Puedes nombrar algún lugar de trabajo donde no haya personas que tengan problemas con lo que está sucediendo en su trabajo en su posición? Las personas quieren mejorar y avanzar en la cartelera. Quieren tener más tiempo en televisión y convertirse en campeones. Quieren una lucha con él o una lucha con ella. Esto ocurre en todas partes«.

En cuanto a Swerve Strickland, durante el Dynamite de esta semana se hizo oficial que luchará contra Samoa Joe y Adam Page en una triple amenaza por el Campeonato Mundial AEW en Revolution. Ello después de que él y el «Hangman» empataran su lucha para determinar al retador al título y que el excampeón rechazara la posibilidad de que ambos tuvieran cinco minutos más.