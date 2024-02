Durante el episodio de Dynamite de esta semana, Sting y Darby Allin no tuvieron demasiado tiempo para festejar ser los nuevos Campeones Mundiales de Parejas AEW pues fueron atacados por The Young Bucks, quienes presumiblemente serán sus rivales en Revolution, donde «The Icon» va a tener la última lucha de su carrera. Los hermanos Jackson volvieron antes de lo que esperaban precisamente por ese motivo. Ahora, ¿por qué atacaron a los monarcas? Al término del programa lo explicaron.

EXCLUSIVE! After their heinous attack on the NEW #AEW World Tag Team Champions @Sting and @DarbyAllin, the @YoungBucks make their intentions clear. pic.twitter.com/C79AnqzGOn

— All Elite Wrestling (@AEW) February 8, 2024