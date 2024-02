Tony Khan anuncia AEW Dynamite: Big Business

El gran anuncio que Tony Khan tenía para hacer en AEW Dynamite terminó siendo Big Business. Será un programa especial -una de las noches más grandes de la historia de la empresa, según el presidente- que se realizará el miércoles 13 de marzo en el TD Garden de Boston. A continuación vemos el momento en que Khan lo hizo oficial y el comunicado realizado por All Elite Wrestling.

As announced by #AEW CEO & GM @TonyKhan, #AEW returns to @TDGarden in Boston, MA on Wednesday, March 13th, with #AEWDynamite: BIG BUSINESS on @TBSNetwork!

Tickets go on sale THIS SATURDAY 2/10 at 10am ET at https://t.co/UN1cNj1kQq! pic.twitter.com/xWmp2CE93a

— All Elite Wrestling (@AEW) February 8, 2024