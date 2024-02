Swerve Strickland y Adam Page buscarán el Campeonato de AEW en Revolution

En una lucha para definir al retador al Campeonato Mundial de Peso Completo AEW que posee Samoa Joe, se enfrentaron el número uno del ranking, Swerve Strickland, contra el número dos: ‘Hangman’ Adam Page, donde el resultado fue completamente inesperado.

Los dos luchadores están en una guerra para buscar convertirse en campeones, pero finalmente para conseguirlo tenían que pasar el uno encima del otro, para así llegar a Revolution para buscar el cetro de Samoa Joe.

Ambos gladiadores se enfrentaron en un combate recio, utilizando su fuerza y olvidándose por momentos de «las buenas costumbres», atacando a golpes y terminando entre los aficionados.

Swerve Strickland vs Hangman Adam Page III kicks off Dynamite and the crowd is ready for it! 🔥#AEWDynamite pic.twitter.com/Syu5Ik2vI4 — WrestlePurists (@WrestlePurists) February 8, 2024

Ambos luchadores se enfrentaron con ferocidad, desatando un enfrentamiento sin reservas, donde no escatimaron en golpes y tomaron el control de manera alterna, centrándose más en intercambios de golpes que en intentar aplicar castigos o llaves.

Después de varios minutos de intensa acción y movimientos espectaculares, que incluyeron un arriesgado salto fallido de Adam Page fuera del ring, la situación parecía inclinarse hacia el lado de Swerve, pero la definición del combate aún estaba en juego.

Strickland no perdió tiempo al intentar derrotar a su oponente, ejecutando un Buckshot Lariat seguido de un Swerve Stomp, sin embargo, Page resistió el conteo y contraatacó con un contundente DDT sobre una barrera de seguridad.

Con determinación, Page buscó poner fin a su rival al punto de sacar una mesa de debajo del ring, con la clara intención de utilizarla como arma contra su adversario.

High risk and no reward for Hangman Adam Page as he tries to defeat Swerve Strickland#AEWDynamite is LIVE on TBS pic.twitter.com/qtJIcoi4ld — AEW on TV (@AEWonTV) February 8, 2024

Pero ambos volvieron a subir al ring y nuevamente se atacaron con todo, conectando una fuerte patada cada uno para terminar en la lona. Tras varios ataques, Strickland lanzó sobre la mesa a Page, la cual no se rompió, por lo que Swerve armó una nueva para intentar repetir el castigo.

Pero las cosas no salieron como esperaba, pues Page reaccionó y con un Buckshot Lariat estuvo a nada de llevarse el combate, aunque su rival tocó la cuerda para evitar la derrota.

En ringside Prince Nala no intervino, pero estuvo distrayendo por lo que Page lo golpeó con una silla, pero Swerve contestó con una patada y un Swerve Stomp, pero se lastimó la pierna, lo que fue aprovechado por Page para atacarlo; sin embargo, Strickland reaccionó y dejó caer de cabeza a «Hangman» sobre una mesa.

Strickland falló un Swerve Stomp, pero consiguió conectar un fuerte castigo para llevarse al conteo a su rival, pero justo antes de la tercera palmada, el tiempo terminó y se decretó un empate. Strickland pidió cinco minutos más, pero Page se negó.

Adam Page vs. Swerve Strickland was a 30-minute draw. Thoughts on the match? #AEW #AEWDynamite pic.twitter.com/H76Q2bCwz5 — NoDQ.com: WWE and AEW news (@nodqdotcom) February 8, 2024

Sin embargo, un mensaje de Tony Khan informó que los dos luchadores serán retadores al Campeonato de AEW.