Blackpool Combat Club derrota con trampa al CMLL, la guerra no termina

Una vez más, los integrantes del Consejo Mundial de Lucha Libre vieron acción en AEW, en esta ocasión Volador Jr., Hechicero y Máscara Dorada se enfrentaron al Blackpool Combat Club (Jon Moxley, Bryan Danielson y Claudio Castagnoli).

Desde la semana pasada, cuando los representantes del CMLL atacaron a Moxley por sus continuas burlas, la rivalidad entre los mexicanos y los del BCC comenzó.

Bryan Danielson sufrió, pero venció a Hechicero en un mano a mano y las cosas están bastante calientes entre las dos agrupaciones, incluso hay amenazas de una posible «invasión» a la Arena México.

Entre el público los mexicanos tuvieron apoyo, pues aparecieron Místico, Star Jr. y Esfinge, quienes estuvieron en primera fila observando a sus compañeros.

Las acciones comenzaron con Bryan Danielson y Hechicero intercambiando llaves y contrallaves, con ambos luchadores mostrando sus mejores armas, siendo el enmascarado quien salió mejor parado.

Máscara Dorada entró para enfrentar a Claudio, quien resistió los machetazos, por lo que el mexicano tuvo que buscar derribarlo con un pisotón y luego con movimientos ágiles consiguió mantener tomar el control y lanzar al suizo fuera del ring.

Más adelante Volador enfrentó a Moxley y de igual forma salió mejor parado el mexicano, por lo que BCC apareció para atacar al Depredador el Aire. Aunque la calma regresó y los hombres legales siguieron combatiendo, aunque los del CMLL pagaron con la misma moneda en un ataque contra Mox.

The lyrics of Fred Durst come to mind during moments like this…#AEWDynamite pic.twitter.com/KfAWruIAiM

— AEW on TV (@AEWonTV) February 8, 2024