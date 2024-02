Konosuke Takeshita hace rendir a Chris Jericho con las murallas

Como parte de su eterna guerra contra la Don Callis Family, Chris Jericho se midió con Konosuke Takeshita en lo que es un capítulo más de esta rivalidad que no parece tener fin.

Jericho comenzó dominando los primeros instantes, pero pronto el japonés pudo reaccionar para poner las cosas parejas.

Sin embargo, las cosas parecía que se iban a desnivelar, pues Powerhouse Hobbs que estaba en ringside golpeó a Jericho; sin embargo, Sammy Guevara llegó para golpear con una silla al enorme luchador, luego con una cortadora lo dejó fuera de acción.

Takeshita is doing what he needs to take out Chris Jericho!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@IAmJericho | @takesoup pic.twitter.com/9ze5GiZi84

— All Elite Wrestling (@AEW) February 8, 2024