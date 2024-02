AEW DYNAMITE 7 DE FEBRERO 2024 .— Los Campeones Mundiales de Parejas AEW, Ricky Starks y Big Bill, tendrán su defensa más complicada, pues será ante Sting y Darby Allin. El ícono Sting se encuentra en la fase final de su carrera, pues su lucha de despedida será en Revolution, y el encuentro de este miércoles bien podría ser el último que tenga con un título en juego. Sting tiene ahora la oportunidad de llegar a su última lucha siendo campeón. ¿Lo conseguirá? La acción de AEW Dynamite se emite desde el Footprint Center, en Phoenix, Arizona.

Continúa la invasión del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esta vez veremos a Volador Jr., Hechicero y Máscara Dorada 2.0 enfrentar al Blackpool Combat Club (Jon Moxley, Bryan Danielson y Claudio Castagnoli).

En una lucha para definir al retador al Campeonato Mundial de Peso Completo AEW que posee Samoa Joe, veremos al número uno del ranking, Swerve Strickland, contra el número dos: ‘Hangman’ Adam Page.

La Campeona Mundial AEW, ‘Timeless’ Toni Storm, le concederá un Eliminator Match a Red Velvet. Si gana Velvet, volverá a enfrentar a Storm, esta vez con el título en juego. Como invitada en la mesa de comentaristas estará Deonna Purrazzo.

Además, como parte de su eterna guerra contra la Don Callis Family, Chris Jericho se medirá con Konosuke Takeshita.

AEW Dynamite 7 de febrero 2024

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

AEW DYNAMITE 7 de febrero 2024 | Resultados en vivo | Ricky Starks y Big Bill vs. Sting y Darby Allin ►1- Swerve Strickland vs. Adam Page Esta lucha fue la definitiva. Después de semanas de rivalidad, y de que la semana pasada, cada uno pusiera a su rival a luchar contra un rival de su preferencia, en este combate se definía quién era el mejor de los dos hombres, y quién merecía retar al Campeonato Mundial de Peso Completo AEW a Samoa Joe. La lucha empezó con Page dando bofetadas a Strickland y ambos terminaron peleando fuera del encordado. Strickland luego arrojó a Hangman hacia los fans y voló sobre la barricada para seguirlo castigando. Luego de esto, la lucha retirnó al ring, en donde Page volteó la mesa y empezó a pisotear a Strcikland hasta que este pudo eraccioanr y darle una patadota a la cara. Strickland fue castigado con un fallaway slam y luego, este reaccionó atacando el brazo de su rival, pero Page casi le arranca el cuello a Strickland con tremendo lariat a la nuca. El Final Empate porque se acabó el tiempo límite de 30 minutos. Valoración 7.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Tremendo combatazo, otro clásico instantáneo que se apunta AEW.

Contras Decisión polémica. ¿Ahora quién retará a Samoa Joe?



► Tras el match, Swerve dijo que él no pasó por todo lo que tuvo que pasar para que esto terminara así, ´por lo que pide cinco minutos más. Hangman no estuvo de acuerdo con esto, pues dijo que Strickland era el de la necesidad de vencerlo para convertirse en retador. «No serás campeón mundial», le dijo Hangman antes de marcarse del ring.

► Rápidamente, hubo respuesta al punto negativo de la lucha: Tony Khan anunció a través de Tony Schiavone una triple amenaza. Samoa Joe defenderá el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante Swerve Strickland y Adam Page en el PPV AEW Revolution 2024 en marzo.

► Samoa Joe reaccionó tras bambalinas en entrevista con Renee Paquette: «En un principio estaba feliz. Ahora estoy furioso. ¡Ambos van a sufrir las consecuencias de esto!»

Samoa Joe knows the deck is stacked against him at #AEWRevolution, but he has a warning for "Hangman" Adam Page and Swerve Strickland. Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@SamoaJoe pic.twitter.com/c7Mt9A9aE8 — All Elite Wrestling (@AEW) February 8, 2024

AEW DYNAMITE 7 de febrero 2024 | Resultados en vivo | Ricky Starks y Big Bill vs. Sting y Darby Allin ►2- AEW WOMEN'S WORLD TITLE ELIMINATOR MATCH: Toni Storm (c) vs. Red Velvet En este combate, se definiría si Red Velvet iba a retar a Toni Storm al título. Lo cual es muy raro, pues Velvet perdió dos de sus tres luchas en AEW en lo que llevamos del año. Y los rankings regresaron, pero parece ser que es la última mujer que podría retar a Storm sin hacerle caso a los rankings, al menos que el regreso de los rankings no sirva para nada. Deonna Purrazzo estuvo en la mesa de comentaristas. La lucha empezó con Storm rápidamente atacando a Red Velvet y colocándola en un candado a la cabeza. Velvet reaccionó, pero Strom rápidamente le dio varios derechazos y la plantó de cara contra la lona. Velvet atacó a Storm con un machetazo al pecho, pero Strom reaccionó y, de nuevo, la arrojó contra la lona. Storm le dio varios puñetazos a su rival, hasta que Velvet pudo responderle de la misma forma, luego, atacando a la monarca con potentes patadas voladoras y con un bulldog, para atacarla de cara contra la lona. Velvet le hizo una quebradora de rodillas a Storm y un standing shooting press, pero la cuenta llegó solo a dos. Velvet luego se cayó al ser lanzada contra el esquinero, y aunque reaccionó con una patadota en la cara de Storm, falló otra y esto hizo que Storm la pusiera en una llave al tobillo para hacerla rendir. Velvet ya no retará a Storm. El Final Candado al tobillo de Toni Storm. Valoración 5.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Toni Storm sigue dominando y mostrando un divertido personaje.

Contras Desafortunadamente, su nivel en el ring está lejos del de WWE y mucho más del de sus años en las independientes.



► Tras la contienda, Deonna fue a encarar a su examiga, quien le respondió intentando robarle un par de besos:

this build for Timeless Toni Storm vs The Virtuosa Deonna Purrazzo at #AEWRevolution is getting a little 😈 #AEWDynamite pic.twitter.com/gixDLOCacD — 🇬🇾 RYAN J 🇬🇾 (@DaColdOneIVS) February 8, 2024

► Tras bambalinas, Renée Paquette entrevistó al Campeón Internacional AEW, Orange Cassidy. Estaba este junto a Rocky Romero y Trent Beretta. Cassidy dijo a los fans en torno a Chuck Taylor: «Le están haciendo exámenes ahora mismo, todo estará bien». Luego, nos recordó que este sábado luchará ante Tomohiro Ishii exponiendo su título:

► Hay nuevos astros del CMLL presentes en AEW: Esfinge, Místico y Star Jr. previo a la lucha de tríos CMLL vs. Blackpool Combat Club.

AEW DYNAMITE 7 de febrero 2024 | Resultados en vivo | Ricky Starks y Big Bill vs. Sting y Darby Allin ►3- LUCHA DE TRÍOS CMLL VS. BCC: Hechicero, Máscara Dorada y Volador Jr. vs. Bryan Danielson, Claudio Castagnoli y Jon Moxley Continúa la alianza de AEW y CMLL, que poco a poco se ha convertido en una guerra internacional de empresas. La lucha la empezaron Hechicero y Bryan Danielson, quienes lucharon el pasado sábado en Collision, en una buena lucha en la cual Danielson se impuso. Esta vez, el luchador mexicano tomó la ventaja al inicio de la contienda y casi vence al Dragón Americano. Danielson tuvo que darle paso a Castagnoli y Máscara Dorada también entró a la contienda. Dorada atacó a Castagnoli, pero este ni daño se hizo. Más adelante, Castagnoli usó su gran fuerza para arrojarlo como un bulto de papas contra la lona. Máscara Dorada intentó atacarlo, pero no pudo. Poco después, Volador Jr. tomó el relevo y Jon Moxley entró al ruedo. Volador Jr. trató de usar su gran velocidad para atacar a Moxley, lo llevó fuera del ring, pero se armó la gorda entre los tres equipos. El Blackpool Combat Club sacó la ventana y logró atacar en montonera a Volador Jr. Luego se hicieron relevos rápidos y así dominaron a Volador Jr. durante varios minutos. Castagnoli le dio antebrazos europeos, le atacó el brazo, un ala a Volador Jr. para que no volara, y luego, Castagnoli atacó al mexicano con su Helicóptero Giant Swing. Lo cubrió, pero Volador evitó la derrota. Dorada luego entró de nuevo a la contienda y atacó a Danielson y Moxley. Luego, limpió la casa y sacó a todo BCC fuera del ring. Volador y Hechicero volaron con dos topes suicidas al mismo tiempo. Luego, Máscara Dorada atacó a sus rivales con un shooting star press hacia fuera del ring. Poco después, Hechicero atacó a Danielson con una quebradora de espalda y Dorada le cayó encima con una plancha de 450 grados, pero los demás miembros del BCC entraron para romper el toque de espaldas. El enmascarado luego plantó a Castagnoli de cara contra la lona y otro toque de espaldas ocurrió, pero Mox rompió la cuenta en dos segundos. Más adelante, Hechicero y el suizo se dieron un buen intercambio de golpes con el antebrazo. Hechicero buscó hacer rendir a Castagnoli, pero Danielson interrumpió este intento. Los mexicanos le cayeron encima a Danielson, buscando también someterlo en una llave de rendición, pero Moxley salvó a Danielson y atacó a dos de ellos con un doble lariat. Hechicero luego le dio tremendo golpe con la rodilla en la cara a Moxley. Castagnoli atacó a Hechicero con un antebrazo europeo a la cara, pero este le pudo responder. El réferi se distrajo, y Castagnoli aprovechó para conectar un golpe bajo a la entrepierna de Hechicero y llevarse la victoria. El Final Toque de espaldas de Claudio Castagnoli. Valoración 8.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Fue una gran contienda, un buen match. Y el final solamente nos indica ue seguiremos viendo más de AEW vs. CMLL en este 2024.

Contras



Was Máscara Dorada 2.0 trying to out power Claudio Castagnoli? Lot of respect. Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!#MáscaraDorada2 | @ClaudioCSRO pic.twitter.com/vVv1gu083R — All Elite Wrestling (@AEW) February 8, 2024

► The Undisputed Kingdom, grupo que cada vez tiene menos relevancia, atacó a Chuck Taylor tras bambalinas. Este ya venía lastimado.

► El gran anuncio de Tony Khan, Presidente de AEW, fue el hecho de que AEW estará en Boston, Massachusetts el 13 de marzo, con un AEW Dynamite especial denominado Big Business. ¿Será este un guiño a The CEO Mercedes Moné?

As announced by #AEW CEO & GM @TonyKhan, #AEW returns to @TDGarden in Boston, MA on Wednesday, March 13th, with #AEWDynamite: BIG BUSINESS on @TBSNetwork!

Tickets go on sale THIS SATURDAY 2/10 at 10am ET at https://t.co/UN1cNj1kQq! pic.twitter.com/xWmp2CE93a — All Elite Wrestling (@AEW) February 8, 2024

AEW DYNAMITE 7 de febrero 2024 | Resultados en vivo | Ricky Starks y Big Bill vs. Sting y Darby Allin ►4- Chris Jericho vs. Konosuke Takeshita (con Don Callis) La lucha empezó con Jericho y Takeshita intercambiando golpes. Jericho luego arrojó al japonés por encima de la tercera soga. Don Callis luego le dio una bofetada a su muchacho Takeshita en la cara, duro para que reaccionara. Jericho lo atacó a traición, pero Takeshita pudo revertir la situación y arrojó al canadiense contra la barricada. Luego, le hizo un tremendo brainbuster fuera del ring. Jericho luchó contra Takeshita, saltó desde el esquinero y le cayó encima a su rival. Sin embargo, Powerhouse Hobbs apareció y le tomó las piernas a Jericho para hacerlo caer. Takeshita luego tomó ventaja de esto. Sammy Guevara se metió al ring con una silla para igualar las cargas y atacó a Hobbs con la silla. Luego, le hizo un Cutter a Hobbs y le dio un silletazo directamente en la cabeza. Hobbs cayó entre el público posteriormente. Más adelante, Jericho atacó a Takeshita y lo arrojó contra la lona. Jericho luego fue dominado por Takeshita y lo arrojó a la lona desde la segunda soga. Jericho y Takeshita intercambiaron machetazos al pecho y golpes con el antebrazo a la cara. Takeshita le lastimó los ojos a Jericho y luego, lo atacó con una tremenda patadota. Jericho luego buscó su Lionsault, pero al caer desde la segunda soga, Takeshita lo recibió con las rodillas en alto. Takeshita luego atacó con un supléx alemán a Jericho, pero Jericho sorprendió a su rival cuando quería atacarlo con un Takeshita Line, lo revirtió con un Codebreaker. Jericho luego esta vez sí pudo conectar un Lionsault, pero Takeshita lo tomó y lo atacó con tremendo Blue Thunder Bomb. Sin embargo, la cuenta llegó solo a dos segundos. Jericho abofeteó a Takeshita y luego, este reaccionó con otro Blue Thunder Bomb. Jericho evitó el toque de espaldas. Takeshita luego atacó con un rodillazo a Jericho, pero este reaccionó y lo puso en su Walls of Jericho. Callis metió una silla al ring, lo que distrajo al réferi y luego, pudo atacar a Jericho con un destornillador en la cabeza. Takeshita luego atacó a Jericho con su Walls of Jericho y con su The Ocho, movidas de Jericho, y el canadiense no tuvo más opciones que rendirse. El Final Konosuke Takeshita hizo rendir a Chris Jericho. Valoración 7.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Fue una lucha interesante.

Contras Nada negativo para comentar.



AEW DYNAMITE 7 de febrero 2024 | Resultados en vivo | Ricky Starks y Big Bill vs. Sting y Darby Allin ►5- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Ricky Starks y Big Bill (c) vs. Sting y Darby Allin Vaya hito en la historia. A sus 64 años, Sting tuvo su penúltimo combate en la lucha libre profesional en Dynamite, esta noche. Y tuvo su última lucha televisada gratuita y emitida a nivel nacional en Estados Unidos y a nivel mundial. La lucha empezó con total rapidez, Stying y Allin no esperaron para darle una paliza a los campeones. Rápidamente, la lucha llegó a ringside. Big Bill arrojó a Darby contra la barricada, mientras Sting batalló y dominó a Ricky Starks entre la multitud. String luego atacó a Starks con una caneca de basura. Big Bill atacó a Allin con grandes raquetazos al pecho, pero Allin reaccionó y más adelante, Sting se lanzó con una tremenda plancha cruzada sobre sus dos rivales desde lo alto de la arena. Tremendo momento. Más adelante, todos se dieron golpes en ringside. Sting le dio duro a BIg Bill y Starks luego arrojó a Darby contra las escaleras metálicas. Sting sacó una silla y empezó a atacar a Bill y Starks con la misma, pero los campeones resistieron y dieron vuelta a la cosa. Bill falló una embestida contra Sting y se comió un golpe lleno del esquinero. Sting luego atacó a Big Bill con un Stinger Splash, pero el gigantón reaccionó con tremendo lariat al cuello de Sting. Más adelante, Allin voló, pero BIg Bill lo tomó en el aire y lo azotó duro contra el suelo de ringside. Allin abofeteó a Bill, lo cual enfureció al gigante. Big Bill atacó a Allin con un bossman slam. Poco después, Sting evitó que Big Bill atacara a Allin y lo hiciera romper una mesa. Sting evitó una Big Boot a la cara, pero Starks apareció por detrás y atacó a Sting con un Scorpion Death Drop. Allin logró evitar la derrota. Tras esto, Starks se lanzó por los aires, pero cayó mal y su tobillo se lastimó. Sting y Allin lo atacaron con Splash en el esquinero y luego a Big Bill. Darby Allin atacó con un Code Red a Bill y luego, le hizo un Coffin Drop fuera del ring. Sting luego atacó a Starks con un Scorpio Deathlock, pero los monarcas resistieron y reaccionaron. Allin y Bill lucharon sobre la ceja del ring y luego, cayeron sobre una mesa fuera del encordado. Tras esto, Starks evitó un Splash de Sting y atacó a El Ícono con una spear. Sin embargo, Sting evitó la derrota. Starks luego buscó otra lanza, pero Sting la evitó y lo remató para llevarse la victoria y ser nuevo Campeón Mundial de Parejas AEW junto a Darby Allin. El Final Scorpion Death Drop de Sting para Ricky Starks. Valoración 8.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Fue una buena lucha de despedida de Dynamite para The Icon Sting.

Gran combate, no parece que Sting tuviera esta edad y que ya se fuera a retirar. Contras Nada negativo para destacar.



► Tras la contienda, The Young Bucks, rivales de Darby Allin y Sting para el PPV AEW Revolution 2024, los atacaron brutalmente:

Sting and Darby Allin are attacked by The Young Bucks after becoming AEW Tag Team Champions 😳 (via @AEW)pic.twitter.com/hX2yTQvFAQ — B/R Wrestling (@BRWrestling) February 8, 2024