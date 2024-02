La última vez que Sting conquistó un título

7 de febrero de 2024. Hoy, desde el Footprint Center de Phoenix (Arizona, EEUU), AEW presenta nueva edición de Dynamite. Y entre los principales puntos de su cartel, podríamos ver cómo Sting se corona Campeón Mundial de Parejas de la casa Élite junto a Darby Allin.

Por la porfía de «The Enigma», quien asegura que el final siempre es la parte más importante de una historia, este y Sting retaron semanas atrás a los actuales monarca de duplas, Ricky Starks y Big Bill, cuya confianza en sí mismos, los llevó a aceptar sin vacilaciones el reto.

Y todo, antes de Revolution, donde Sting tiene previsto colgar las botas, de nuevo acompañado por Allin, presumiblemente ante The Young Bucks. Un emparejamiento aún no confirmado pero ya receptor de numerosas críticas, a pesar de saberse que el propio «The Icon» tuvo suma potestad creativa en su canto de cisne.

A tenor de la posibilidad de ver una vez más a Sting con una presea alrededor de la cintura, merece la pena recordar la última vez que el veterano tocó metal.

Seguramente muchos fans hoy de AEW ni siquiera tenían constancia entonces de qué es esto de la lucha libre, porque hay que remontarse hasta 2011 para encontrar aquella consecución, ubicada en el episodio televisivo de TNA del 14 de julio de dicho año (grabado tres días antes).

Y es que ni siquiera Sting tenía la forma que actualmente presenta en pantalla (su más célebre), pues tras perder el Campeonato Mundial TNA ante Mr. Anderson en Slammiversary IX (debido a una interferencia de Eric Bischoff), dio forma a una muy querida versión «Joker» de su personaje, con la que llegó hasta la cita comentada. Allí tuvo revancha contra Anderson, y esta vez, pese a la intervención de Bully Ray, Fortune y Kurt Angle, disfrazados, equilibraron la balanza, permitiendo la victoria del «Stinger».

