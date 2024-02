La serie Percy Jackson and the Olympians, donde el exWWE y luchador de AEW Adam Copeland da vida a Ares, va a tener una segunda temporada. Tras una exitosa primera -logró más de 110 millones de horas de reproducción entre Disney+ y Hulu- La Casa del Ratón anuncia que habrá nuevos episodios.

La serie de Disney Branded Television y 20th Television volverá con las estrellas Walker Scobell, Leah Sava Jeffries y Aryan Simhadri

Más de 110 millones de horas transmitidas en Disney+ y Hulu hasta la fecha

BURBANK, California (7 de febrero de 2024) – Con más de 110 millones de horas* transmitidas hasta la fecha, la serie de Disney+ Percy Jackson and the Olympians ha sido oficialmente renovada para una segunda temporada. El anuncio fue hecho hoy por Bob Iger, Director Ejecutivo de The Walt Disney Company, durante la llamada de ganancias del primer trimestre del año fiscal 2024 de la empresa. La próxima temporada contará con el regreso de Walker Scobell, Leah Sava Jeffries y Aryan Simhadri, quienes se embarcarán en una nueva aventura basada en El Mar de los Monstruos – la segunda entrega de la exitosa serie de libros Percy Jackson and the Olympians de Rick Riordan, publicada por Disney Hyperion.

«Rica en magia, maravilla, aventura y corazón, Percy Jackson and the Olympians cautivaron las imaginaciones de espectadores de todas las edades en todas partes», dijo Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television. «Estamos emocionados de embarcarnos en una emocionante nueva búsqueda y una segunda temporada con Rick Riordan, nuestros fantásticos socios de 20th Television, y el excepcional conjunto de talento de reparto y creativo que dan vida a esta historia».

Riordan comentó: «¡No puedo esperar para llevar la próxima temporada de Percy Jackson a Disney+! ¡Izad las velas! ¡Todos a bordo, semidioses! ¡Nos dirigimos hacia el Mar de los Monstruos!»

Percy Jackson and the Olympians fue uno de los 5 mejores estrenos de temporada de 2023**, con el primer episodio obteniendo 26.2 millones de vistas en sus primeras tres semanas en Disney+ y Hulu. En redes sociales, el hashtag #percyjackson obtuvo más de 1 mil millones de vistas*** en TikTok en los EE. UU. en los últimos 30 días, mientras que las cuentas sociales de la serie han acumulado un total de 4.6 millones de seguidores.

El efecto dominó del éxito de Percy Jackson and the Olympians ha continuado con la publicación de Disney Hyperion, con los libros de Percy Jackson regresando al puesto #1 en la lista de bestsellers del New York Times para series de Middle Grade después del debut de la serie. Para Disney Consumer Products, Hot Topic lanzó una variedad de ropa, mientras que Barnes & Noble lanzó una variedad de artículos de papelería junto con los libros publicados, inspirados en el exitoso programa. Más piezas continuarán siendo reveladas en las próximas semanas por Hot Topic y Barnes & Noble.

Creada por Rick Riordan y Jonathan E. Steinberg, la primera temporada dePercy Jackson and the Olympians es producida ejecutivamente por Steinberg y Dan Shotz junto a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein de The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell de The Gotham Group y D.J. Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Monica Owusu-Breen, Anders Engström, Jet Wilkinson y Craig Silverstein.

La primera temporada de Percy Jackson and the Olympians ya está disponible para transmitir en Disney+.