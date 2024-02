LA Knight: «¡Venceré a Seth Rollins en WrestleMania!»

Durante el episodio de WWE RAW del 12 de enero de 2024, LA Knight venció a Ivar para clasificarse para la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber que dará al que salga ganador una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en WrestleMania 40 contra Seth Rollins. Estar en esa lucha es fundamental pero solo un paso más en el éxito que busca esa Superestrella. Por eso, él no quiere festejar todavía, como explicaba al término del programa en Raw Talk.

«Permíteme hablar contigo. Han llegado demasiadas felicitaciones a mi manera en los últimos meses. Seamos sinceros, todos han estado diciendo: ‘¿Sabes qué? LA Knight, ha surgido de la nada y de repente es esta gran estrella. Algunos dirían que una megastrella.’ Y tendrían razón. Sí. Pero aquí está la cuestión. ¿En qué puedo realmente basar mi éxito hasta este punto? ¿En qué puedo realmente hincarle el diente aún? Diría que hasta ahora no tengo mucho de qué presumir.

«¿Gané la Batalla Real de Slim Jim? Sí. ¿Me he convertido prácticamente en la mayor estrella en la actualidad? Tal vez algunos argumentarían que hay un par más en mi nivel. Pero vamos a llamar las cosas por su nombre. Estamos hablando de un hombre que partió de expectativas modestas y llegó hasta la cima de la industria. La gente quiere felicitarme por eso. Nah nah. Guarda las felicitaciones. Dámelas cuando salga de Elimination Chamber como el retador número uno al Campeonato Mundial Peso Pesado, y luego felicítame dos veces cuando llegue a WrestleMania y se lo arrebate a Seth ‘Freakin’ Rollins.

«Buen segundo nombre que tienes ahí, amigo («Freakin»). Pero lo que te llamarás después de eso es «ex campeón» porque en este momento, estás viendo al futuro campeón. Tienes a otros cinco tipos entrando en Perth, entrando en Elimination Chamber, todos van a caer, caer, caer. Cada uno va a ser derribado, estilo BFT, porque así es como tienen que caer. No es un insulto, es simplemente un hecho de la vida. ¿Por qué? ¿De quién es el juego? Como todos dicen, todo el mundo sabe, ‘LA Knight’, sí«.

