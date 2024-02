Bronson Reed: «Era mi sueño y le fallé a mi gente»

Las Superestrellas de WWE son personas soñadoras por naturaleza. Sueñan con ser Superestrellas de WWE. Sueñan con luchar en WrestleMania. Sueñan con ser Campeones WWE. Sueñan con actuar frente a sus familiares y amigos. Sueñan con llevar la compañía a su país natal. Bronson Reed es un soñador. Lamentablemente, uno de sus sueños acaba de romperse. Durante el episodio de Raw de esta semana, perdió ante Bobby Lashley en una lucha para clasificarse a la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber, Premium Live Event que va a realizarse en su país natal, Australia, por lo que ha sido mucho más que una derrota, como ha dejado ver en redes sociales.

My whole life I dreamed of wrestling on a @WWE PLE in my home country.

I've failed my people, myself and my family.

Sorry.

— BIG BRONSON REED (@BRONSONISHERE) February 13, 2024