Seth Rollins: «Soy el premio de WrestleMania 40»

Una de las dos Cámaras de la Eliminación de Elimination Chamber 2024 tendrá a seis luchadores enfrentándose para ser retador al Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE contra Seth Rollins en WrestleMania 40. De momento, se han clasificado Randy Orton y Drew McIntyre. También podrían hacerlo Kevin Owens, Dominik Mysterio, Ivar, LA Knight, Bobby Lashley, Bronson Reed, The Miz o Logan Paul. Y han quedado fuera AJ Styles y Sami Zayn. El lunes en Raw se conocerán a más participantes.

► Seth Rollins, el premio de WrestleMania 40

Mientras, Rollins se recupera de una lesión que pudo haberlo sacado del evento y espera a su oponente en el mismo, feliz de ser el premio que buscan sus compañeros de vestidor, como le explica a Fightful. Otras veces ha sido él quien ha tenido que perseguirlo pero en la actualidad es el objetivo de todos.

«Esa es la realidad, pero así es la montaña rusa de la vida. Me siento muy contento de ser el premio este año. He pasado por muchas situaciones en las que no sabía qué iba a hacer en el cartel de WrestleMania, e incluso si estaría en él. Pero ahora estoy feliz de estar en la posición en la que estoy, como Campeón Mundial Peso Pesado. Estaré saludable, estaré listo, y hay un montón de tipos en Raw y SmackDown que están listos y capacitados para dar un gran espectáculo en WrestleMania.»

Cualquiera diría que Owens, Knight, Lashley y Paul serán quienes se clasifiquen. Aunque sería realmente interesante ver a Dominik en esta lucha. Y un veterano como Miz también lo tiene todo para participar. Además, sería una buena manera de seguir empujando a Ivar y Reed. Lo veremos próximamente.