AEW y CMLL: Una alianza perfecta y un futuro brillante

La alianza recientemente formada entre All Elite Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre ha generado una gran expectación. Hasta el momento, esta colaboración ha demostrado ser un éxito rotundo para ambas empresas. La combinación del talento único de AEW con la rica tradición luchística de CMLL le ha conferido un interés enorme, mismo que no no existe con AAA.

Obviamente se espera que ambas empresas salgan beneficiadas. AEW podría llegar a nuevos mercados donde CMLL ya tiene una base de seguidores establecida, y viceversa. Con la combinación de estilos de lucha y personajes únicos de ambas empresas, los aficionados pueden esperar ver rivalidades épicas y momentos memorables que quedarán grabados en la historia de la lucha libre.

►Una alianza entre iguales

La apertura de AEW a colaborar con otras empresas ha marcado la diferencia. Desde su creación, AEW ha establecido alianzas con compañías como NJPW, DDT, TJPW y AAA. Sin embargo, la reciente alianza con el CMLL ha captado la atención de manera distinta. En contraste con la alianza con AAA, la colaboración con CMLL se destaca por presentarse como una relación de dos partes iguales. Esta dinámica ha permitido una sinergia notable.

La principal diferencia entre la alianza con el CMLL y la alianza con AAA radica en el ambiente de colaboración y entendimiento mutuo, algo muy distinto a lo visto con AAA, donde siempre ha habido tensión, principalmente por las críticas públicas expresadas por Konnan en su podcast.

Hay indicios de que los lazos entre AEW y CMLL podrían fortalecerse aún más en el futuro cercano, y tiene el potencial de redefinir el panorama de la lucha libre profesional.

►Forbidden Door y algo mas

La alianza entre AEW y CMLL no solo trae consigo beneficios internos, sino que también abre puertas hacia nuevas oportunidades a nivel global. Una de las ventajas más destacadas de esta colaboración es la sólida relación que ambas empresas mantienen con New Japan Pro Wrestling, el gigante del país del sol naciente.

La estrecha conexión entre AEW, CMLL y NJPW ha despertado la especulación sobre la participación de CMLL en eventos tan destacados como Forbidden Door, el show anual producido por NJPW y AEW. Hasta ahora, la ausencia de una conexión directa entre CMLL y AEW había limitado la participación de CMLL en este evento. Sin embargo, con la alianza entre las tres empresas, se eliminan estas barreras.

Pero las oportunidades no se detienen en Forbidden Door. La alianza entre AEW y CMLL también abre la puerta a la posibilidad de producir un evento conjunto en México, algo que sería especialmente beneficioso para AEW, ya que hasta ahora la empresa ha mostrado un interés limitado en el mercado latinoamericano.

La alianza entre AEW y CMLL ha tenido un inicio perfecto, y las posibilidades para el futuro son emocionantes.