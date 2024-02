Grayson Waller: «Los fans de WWE son estúpidos»

Si no hace mucho nos hubieran dicho que el Universo WWE iba a abuchar y a insultar a The Rock en sus apariciones en la WWE nadie se lo hubiera creído. Siempre se han celebrado por todo lo alto sus participaciones en shows y mucho más se había deseado que enfrentara a Roman Reigns en WrestleMania. Lamentablemente, justo el año en que va a hacerlo, tiene que pasar por encima de Cody Rhodes. Eso no sentó bien a los fanáticos, que se volvieron contra «The Great One».

► Grayson Waller de The Rock vs. Roman Reigns

Hoy sabemos que será finalmente «The American Nightmare» quien enfrente a «The Tribal Chief» por el Campeonato Universal Indiscutible en «The Grandest Stage of Them All» y que quizá los dos samoanos se unan contra él y Seth Rollins en la primera noche. Por ello el enojo hacia The Rock se ha calmado. Pero antes de que las cosas cambiaran en el kickoff de WM Grayson Waller realizó una entrevista con Kenny McIntosh en Inside The Ropes que acaba de salir a la luz:

«Nunca en mi vida he visto a tanta gente que apenas puede leer y escribir preocupándose por una historia. Realmente me desconcierta. Hace unos meses todos estaban diciendo ‘¡Oh, Rock, vuelve!’ ¿Cuánto tiempo llevan queriendo ver a The Rock contra Roman Reigns? La gente lo ha estado pidiendo durante años, luego lo consiguen y ahora se están quejando al respecto. Solo muestra de cierta manera lo estúpidos que son estos fanáticos. Quieren esto, pero luego dicen ‘no lo queremos ahora, lo queremos aquí’. Es como, simplemente cállate».

En cambio, nada se sabe sobre qué estará haciendo, si participa en el evento, Grayson Waller en WrestleMania 40. Es de suponer que sí estará en Elimination Chamber dado que se realiza en su país natal, pero tampoco tiene un combate programado.