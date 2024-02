¿The Rock en Elimination Chamber? Bully Ray imagina

De acuerdo a la información de que disponemos en SÚPER LUCHAS, la primera noche de WrestleMania 40 se daría un combate de parejas con Cody Rhodes y Seth Rollins contra The Rock y Roman Reigns. Todavía no es oficial pero podríamos considerar que durante el WWE RAW de esta semana se dio un paso en esa dirección cuando «The Visionary, The Revolutionary…» propuso a «The American Nightmare» darle una mano con los samoanos, que el viernes se presentarán en SmackDown.

"When it comes to fighting @TheRock and @WWERomanReigns, there is only one man on earth who is uniquely suited to be your shield…"@WWERollins has @CodyRhodes' back!#WWERaw pic.twitter.com/dOnaCj4tCw — WWE (@WWE) February 13, 2024

► ¿The Rock en Elimination Chamber?

Y una vez esa lucha sucediera el 6 de abril, el 7 Roman Reigns expondrá el Campeonato Indiscutible ante Cody Rhodes y Seth Rollins hará lo propio con el Campeonato Mundial de Peso Pesado ante quien salga vencedor de la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber. Y aquí es donde entra la propuesta de Bully Ray en Busted Open Radio. El luchador de TNA y miembro del Salón de la Fama de WWE propone que «The Great One» entre a la estructura metálica.

Sobre el oponente de Rollins en WrestleMania: «En este momento, sinceramente no me importa quién sea el oponente de Seth Rollins en WrestleMania. Pero hay un nombre que me interesaría; Gunther. No me emociona la idea de Drew y Seth. No me interesa… me gustaría ver a Punk enfrentándose a Seth si Dios quiere hacer un milagro para CM Punk. Pero en este momento, desde mi punto de vista, hemos dado pasos atrás con Seth y la percepción de ese campeonato.»

Sobre la posibilidad de Rollins vs. The Rock: «Si realmente quieres sorprender al Universo de la WWE, pon a The Rock en la Elimination Chamber, haz que gane, y que se enfrente a Seth Rollins en la primera noche. Y [luego] haz que gane The Rock, y que Roman gane en la segunda noche, y que The Bloodlines tengan los Campeonatos Mundiales al finalizar.»