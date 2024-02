¡Cuántas cosas han cambiado en WWE en los últimos días! En la conferencia de prensa que sirvió como kickoff de WrestleMania 40, del Road to WrestleMania, se hizo oficial que Cody Rhodes enfrentará a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible en «The Grandest Stage of Them All». Entonces, ¿qué pasará con The Rock? De acuerdo a Dave Meltzer, se unirá a «The Tribal Chief» en la primera noche del colosal evento. «The American Nightmare» se uniría contra ellos a Seth Rollins. Pero, esto deja en el aire todavía quién será el retador al Campeonato Mundial de Peso Pesado. No será hasta el 24 de febrero, en Elimination Chamber, cuando se determine con el ganador de la Cámara de la Eliminación.

► Roman Reigns y The Rock

Con esto sobre la mesa, Roman Reigns y The Rock estarán en el episodio de WWE SmackDown de la semana que viene:

Es de suponer que los dos van a arremeter contra Triple H habida cuenta de los cambios que ha habido últimamente y de las palabras del mandamás en el show de esta semana en el que puso en claro que él es el que toma las decisiones. Casi nos podía haber hecho pensar, de no saber por dónde va a ir la historia, así como que HHH no puede luchar, que se está preparando para tener ese tan deseado mano a mano con «The Great One» en el evento más grande de todos. Se desconoce si Cody Rhodes y Seth Rollins estarán también en el programa, aunque antes deberían estar en Raw. Pero ellos también tendrán mucho que decir, por ejemplo, acerca de la bofetada de The Rock a «La Pesadilla Americana».