La división de parejas de WWE tuvo más importancia de lo habitual en el episodio de esta semana de SmackDown. Para empezar, se hizo oficial que Pete Dunne y Tyler Bate desafiarán a Finn Bálor y Damian Priest por el Campeonato Indiscutible en Elimination Chamber. Para ello vencieron a Johnny Gargano y Tommaso Ciampa durante el programa.

► Cedric Alexander y Ashante Adonis

Para continuar, se confirmó también que nace un nuevo equipo: Cedric Alexander y Ashante «Thee» Adonis; todavía no se sabe si van a tener un nombre como dupla o no. De la nada, sin que ambos luchadores tengan nada que ver, compartieron un segmento en el que lanzaron una advertencia a a Pretty Deadly, The Judgment Day y The OC.

CA: «Mi nombre es Cedric Alexander.»

AA: «Soy Ashante ‘Thee’ Adonis.»

CA: «Juntos, estamos poniendo a toda la división de equipos en aviso. ¿Pretty Deadly?»

AA: «Bastante muertos para mí.»

CA: «¿The Judgment Day?»

AA: «Ustedes están en el camino.»

AA: «¿Adivina qué? En realidad, acabo de encontrar nuestro nombre de equipo. ‘Harapos’ (‘Rags‘) [señala a Alexander] y ‘Riquezas’ (‘Riches‘) [señala hacia sí mismo].»

CA: «¿Por qué tengo que ser los harapos?»

AA: «No quiero mirarte. Pareces un árbitro. Solo bromeo. Sin embargo, tenemos que mejorarte. Te tengo. Ni siquiera te preocupes por eso.»

Cedric Alexanxer comienza esta aventura después de mucho tiempo sin nada relevante que hacer. Casi desde que terminó The Hurt Business no ha encontrado su hueco. Por su parte, Ashante «Thee» Adonis estaba en la misma situación, aunque con mucha menos experiencia y éxito en WWE. Pero desde que acabó, por segunda vez, Hit Row, no ha habido nada para él. De hecho, tampoco en la facción (o en el trío posterior) destacaba, por lo que realmente el Universo WWE apenas sabe nada de él.