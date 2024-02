El peso welter de la UFC Randy Brown cree que el veterano Michael Chiesa debe hacer más para mantener su posición en la clasificación.

Brown fue uno de los grandes triunfadores del evento UFC Fight Night celebrado el pasado fin de semana en Las Vegas, donde derrotó brutalmente a Muslim Salikhov en el primer asalto de su pelea estelar.

Para «Rude Boy», el resultado le ha devuelto a una racha de victorias, tras recuperarse de un revés contra Jack Della Maddalena en Perth superando a Wellington Turman.

Con el impulso de nuevo de su lado, el púgil de 33 años quiere dar un empujón a la clasificación. Y cree que un veterano miembro del top 15 debería estar obligado a defender su puesto contra alguien como él…

► Brown le dice a Chiesa: «Tienes que defender tu clasificación

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al combate que siguió a su destacada actuación en el Apex el 3 de febrero, Brown se adelantó a lo que podría ser su próximo objetivo.

Explicó su deseo de aspirar a un puesto entre los 15 primeros y apuntó a Michael Chiesa como su oponente. Aunque Brown destacó su respeto por «Maverick», sugirió que el veterano no hace lo suficiente para ganarse su presencia continuada en la clasificación.

«Siempre pensé que seríamos una buena pareja durante años», dijo Brown. «Estos son los tipos a los que he estado observando. Estos son los tipos que, cuando crecí viendo MMA como aficionado, he visto en The Ultimate Fighter y tengo un montón de respeto por ellos.

«Sólo creo que tienes que defender tu ranking. Como alguien establecido en el ranking… no puedes dormirte en los laureles. No es un ataque contra él ni nada parecido, pero creo que no pelea con la regularidad que debería», continuó Brown. «Tienes que hacer algo para demostrar que perteneces a ese lugar. Siento que es uno de los tipos que no pelean lo suficiente, así que simplemente me fijé en él».

Chiesa apareció por última vez en UFC 291 en julio de 2023, donde cayó ante otro estrangulamiento D’arce a manos de Kevin Holland. A pesar de que su rival le aconsejó que se retirara tras una tercera derrota consecutiva, el púgil de 36 años acalló esas habladurías.

A finales del año pasado, pidió un enfrentamiento con Colby Covington tras la derrota del ex campeón interino ante Leon Edwards. Pero como ese enfrentamiento parece improbable, Chiesa parece interesado en enfrentarse a Brown más adelante.

Durante su conferencia de prensa, «Rude Boy» señaló que se cruzó y tuvo una conversación positiva con «Maverick», que estaba en el Apex como analista en la mesa de ESPN.