Triple H quiere dejar claro que él es la autoridad en WWE, no The Rock, y ayer, «The Game» fue protagonista del episodio de SmackDown posterior a todo el dislate en torno a Cody Rhodes, Roman Reigns y «The Great One» durante la rueda de prensa de WrestleMania 40.

Pero además, la autoridad de WWE hizo importante anuncio anoche para Elimination Chamber. Si la rival de Rhea Ripley por el Campeonato Mundial Femenil WWE en WrestleMania 40 se decidirá dentro de una Cámara de Eliminación, ocurrirá lo mismo con el título equivalente varonil que porta Seth Rollins.

Y los primeros integrantes ya se conocen: Drew McIntyre y Randy Orton, quienes derrotaron a AJ Styles y Sami Zayn, respectivamente, en luchas individuales. El lunes, durante Raw, veremos Bobby Lashley vs. Bronson Reed y LA Knight vs. Ivar para concretar al tercer y cuarto participante. El quinto y el sexto saldrán de un Kevin Owens vs. Dominik Mysterio y un The Miz vs. Logan Paul que tendrán lugar el viernes que viene.

Mientras, del lado femenil, Bianca Belair venció a Michin y se ganó plaza en la Chamber femenil, siendo la segunda competidora tras Becky Lynch. El lunes, Liv Morgan y Zoey Stark se medirán por un hueco, y el viernes, harán lo propio Shotzi vs. Tiffany Stratton y Naomi vs. Zelina Vega.

En cuanto al Campeonato Indiscutible de Parejas WWE, Pete Dunne y Tyler Bate se impusieron a DIY, y batallarán contra The Judgment Day por dicho oro en el evento premium australiano.

A celebrarse desde el Optimus Stadium de Perth (Australia) el 24 de febrero, Elimination Chamber 2024 presenta de momento el siguiente cartel.

