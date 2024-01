Grayson Waller: «Elimination Chamber va a arder»

WWE apenas acaba de realizar Royal Rumble 2024, con todo lo que ello ha supuesto, pero ya ha comenzado a hablarse de qué va a pasar en Elimination Chamber, Premium Live Event que tiene prevista su celebración para el 24 de febrero en el Optus Stadium en Perth, Australia.

Hasta ahora, hemos informado en SÚPER LUCHAS de que podría realizarse una lucha en Cámara de Eliminación para determinar a la rival de Rhea Ripley por el Campeonato Mundial en WrestleMania 40 o que Brock Lesnar iba a luchar con Dominik Mysterio en el evento.

Fuera de toda la información, nos detenemos en las recientes declaraciones que Grayson Waller ha dedicado a sus compatriotas en redes sociales con las que les promete que van a disfrutar de un show impresionante. Él precisamente no tuvo un buen papel en el Royal Rumble.

Australia, don’t stress. Myself and the other Aussies are going to give you every single bit of ourselves to make sure that Chamber show is absolute fire.

The WWE roster is stacked right now- next man/woman up mentality.

— Grayson Waller (@GraysonWWE) January 30, 2024