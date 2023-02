La problemática historia de Konnan con AEW

Desde su primer día de existencia, AEW inició una buena relación con AAA. Dos empresas importantes trabajando juntas e intercambiando talento parecía muy bueno para ser cierto, pero lo fue.

Sin embargo, la relación se fue deteriorando de manera paulatina, y Konnan fue uno de los grandes factores para que así fuera.

No es un secreto que Konnan no le tiene mucho aprecio a Tony Khan, aparentemente porque éste no quiso contratarlo en su empresa. Semana tras semana en su podcast, Keepin’ It 100, Konnan ha criticado mucho las ideas de Khan, mientras que éste nunca ha dicho una sola palabra mala en cuanto a las ideas que tienen Konnan al frente de AAA. Al contrario, siempre dijo cosas positivas.

Todo lo que Konnan y Disco Inferno han dicho sobre AEW, lentamente fue matando la relación entre ambas empresas.

Todo parece indicar que AAA quiere trabajar con WWE, sobre todo por los acontecimientos del 28 de diciembre del año pasado con Dragon Lee con su hermano Dralístico derrotando a FTR de AEW y después anunciando la incorporación del luchador enmascarado para WWE, una mala jugada para con AEW.

Por el momento, AAA y WWE no tienen una relación de trabajo, y lo más seguro es que WWE no tenga ningún interés en trabajar con ellos, pues tienen en sus planes la creación de NXT México, una idea que será, sin duda alguna, muy negativa para la lucha libre mexicana, como lo fue en su momento NXT UK, que prácticamente mató una boyante escena independiente en las islas británicas.

Lo más gracioso de la situación es el hecho de que Konnan y AAA aún quiere contar con los servicios de Kenny Omega para el futuro, para programarlo contra el Hijo del Vikingo. Aunque Kenny Omega quiera luchar, no lo hará contra los deseos de Tony Khan.

Todo parece indicar que las cosas entre AAA y AEW estarán tensas para largo, en especial después de los comentarios desafortunados de Konnan hacia Konosuke Takeshita por dar un tributo a Eddie Guerrero en el último evento de AEW en Texas. Konnan después dijo que sus comentarios era una broma, pero una no muy graciosa, y no ayudan a la situación tensa entre AEW y WWE.

Takeshita is a honorary latino in my book all good. But for real, what fucking weird behavior here from Konnan. pic.twitter.com/KOsgk7f0zf

— Juan C. Reneo (@ReneusMeister) February 12, 2023