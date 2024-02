«Mi esposa y yo somos una pareja poderosa. Somos la pareja poderosa en la WWE. Seth Freakin’ Rollins, The Man Becky Lynch, no hay nadie más grande que nosotros en nuestro mundo. Somos la pareja poderosa. Dirigimos el barco en la WWE […]». Esto decía no hace mucho Seth Rollins hablando de la pareja de moda Taylor Swift-Travis Kelce. Y parece que el Campeón Mundial de Peso Pesado de la WWE quiere continuar la disputa pues invita al ganador de la Super Bowl de este año con los Kansas City Chiefs y a su hermano, Jason Kelce, de los Philadelphia Eagles, a WrestleMania 40.

► ¿Travis y Jason Kelce en WrestleMania 40?

«Extendería una invitación tanto a George como a Travis. Estamos en Filadelfia, donde su hermano [Jason Kelce] se encuentra. Podríamos tener a los dos Kelces allí, ¿por qué no? Hagamos una fiesta. Traigan a sus parejas. Traigan a todos los Swifties. Vamos. Amo a todos. Celebremos. George, de todos modos vendrá a WrestleMania. Estuvo en WrestleMania el año pasado, viene a todos los WrestleManias, de todos modos estará aquí. Me encantaría tener a los Kelces allí. A todos. Traigan a todo el grupo», apunta Rollins en Sports Illustrated.

Y él no es el único que desea ver a Travis y Jason Kelce en la WWE. A finales de 2023, The Miz comentaba:

«Siempre le estoy mandando mensajes a Travis, diciéndole, ‘Oye, eres bastante bueno en el ring. Creo que podrías destacar’. Este año en WrestleMania, estamos en Filadelfia, así que nunca digas nunca».

«Tendría total sentido. Quiero decir, Jason Kelce, tal vez se retire después de este año, ¿y qué mejor manera de retirarse que con una lucha en WrestleMania?«.

